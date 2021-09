NIO részvény: fektess a jövőbe, vagyis az elektromos autózásba!

A NIO vállalata felvette a versenyt a Teslával. Az is biztos, hogy a jövőben az elektromos autók piaca kapós lesz. Ezért érdemes lehet befektetni az olyan innovatív, jól működő cégek részvényeibe, amelyek ebben az iparágban működnek. Igaz, más autógyártók is ebbe az irányba haladnak és egyre több új gépjárművet hoznak ki. A NIO azonban az önvezető technológia és a mesterséges intelligencia terén is új megoldásokat hoz. Az elmúlt negyedévben nőtt a bevétele, a részvény árfolyama pedig bizakodásra adhat okot a befektetőknek.

A NIO üzleti háttere és megjelenése a piacon

Ahhoz, hogy megértsük a NIO vállalatának működését, érdemes áttekinteni pénzügyi helyzetét és piacon elfoglalt pozícióját. Nem vitás, hogy amikor az elektromos autózásról, az önvezetésről és a mesterséges intelligenciáról van szó, az emberek többségének főként a Tesla és Elon Musk jut az eszébe. Kínában azonban már nem biztos, a NIO rá a bizonyíték, hogy van még keresnivaló az iparágban. A vállalat több olyan prémium autót is piacra dobott már, amitől könnyen leeshet az ember álla.

Nagyvonalakban a következők miatt érdemes odafigyelni a NIO vállalatára:

az elektromos autózás ,

, az önvezetés , autonóm vezetési rendszerek kialakítása,

, kialakítása, a világ egyik legfejlettebb mesterséges intelligencia szoftverének beépítése, illetve

beépítése, illetve a vállalat által fejlesztett akkumulátor-technológia

De nézzük meg alaposabban. Hogyan is lett sikeres a NIO? Többek között úgy, hogy nemcsak felismerte, hanem időben be is lépett a 21. századba. Szinte biztos, hogy az általa használt technológiák és módszerek idővel a mindennapok részévé válnak. A kérdés a mikor. Mindenesetre jó példa, hogy nem találni olyan neves autógyártót, amely ne kezdett volna már bele abba a tevékenységbe, amibe a Tesla vagy a NIO már évekkel ezelőtt. Ez érthető, hiszen nem szeretnének lemaradni a továbbiakban.

A környezeti fenntarthatóság és az egyre egyszerűbb, hatékonyabb rendszerek kialakítása közös érdek. A NIO Inc. pedig mindent megtesz, hogy megfeleljen az új évezred kihívásainak és a fogyasztói elvárásoknak. Ezt jól bizonyítja, hogy az elmúlt időszakban már több mint 20 ezer elektromos autót adtak el. A számok is jöttek: 2021 második negyedévében jelentősen nőtt az árbevétel, több mint kétszer akkorára. Ezzel a villamosenergia-ágazat meghatározó szereplőjévé váltak. A folyamatnak pedig nincs vége, a tervek szerint a közeljövőben 25 ezer feletti eladási számot fognak produkálni.

A NIO részvény alakulása 2021-ben és hosszú távú kilátások

A részvényeseket azonban leginkább a tőzsdén elfoglalt pozíció érdekelheti. Nos, emiatt sem kell aggódni. A NIO részvény értéke jelenleg 37 dollár (kicsivel több mint 10 ezer forint) környékén mozog. Ez talán nem tűnik túl magasnak, de a teljes képet vizsgálva van mire alapoznia a befektetőknek. Az iO Charts ábráján nyomon követhetjük a részvény alakulását. Az elmúlt egy évet vizsgálva ugyanis jól látható a stabil növekedés. 2020 augusztusa óta nagy ugrás tapasztalható.

Jó esély van rá, hogy hosszú távon a részvény árfolyama tovább nő. Szintén igaz lehet ez a piaci részesedésre, a NIO autók pedig egyre népszerűbbé válhatnak. Nemcsak a kínaiak körében, hanem szerte a világon. Persze a tőzsdén nincs “tuti” tipp és nagyot bukni is lehet. Ezért fontos, hogy megértsük a teljes képet és napról napra kövessük az eseményeket. A NIO részvény alakulása és a piaci folyamatok mindenesetre bizakodásra adnak okot.

Ki nevet a végén? Mitől különleges a NIO?

Felmerülhet a kérdés, a NIO hogyan fogja túlélni a Tesla és a nagy autógyártók okozta nyomást. Ehhez hosszú távon is szükség lesz némi egyediségre, kitűnésre. Ezalatt pedig most nem az autók külsejét, szépségét és gyorsulását értjük. Hanem olyan technológiákat, amelyek kizárólag tőlük erednek. A NIO megtalálta azt a piaci rést, amivel nagyot dobhat.

Ez pedig nem más, mint az általuk fejlesztett akkumulátor-technológia. A kínai vállalat ugyanis hosszú távon azzal venné fel a versenyt a nagy riválisokkal, hogy az akkumulátorcserét minél gyorsabbá, gördülékenyebbé teszi. A vezetők szerint több vásárló ezért is választotta őket, ellentétben a Teslával vagy más autógyártókkal.

Persze a technológiát több kritika is érte a másik oldalról, de ezzel a megoldással hosszú időre berendezkedhetnek a piacon. Amellett, hogy közben aktívan és az elsők között vesznek részt az autóipar teljes megreformálásában. A NIO és részvénye tehát tartogathat még pozitív meglepetéseket a jövőben.