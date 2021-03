Független szakértők rangsorolták a vezető 5G beszállítókat

A Gartner globális elemzőcég először rangsorolta független szakértők segítségével az 5G hálózati eszközöket gyártó beszállítók kvalitásait.

A stratégia végrehajtásának képessége és a technológiai vízió teljessége alapján három gyártó kapta meg a „vezető” minősítést, köztük a világszerte immár 79 élő 5G hálózatot kiépítő Ericsson. Az 5G a vártnál is gyorsabban a világban, 2020 végén három hónap alatt másfélszeresére bővült az előfizetések száma.

A Magic Quadrant a Gartner globális elemző és tanácsadócég által kifejlesztett módszertan a technológiai szolgáltatásokat nyújtó vállalatok összehasonlítására, a versenyhelyzet, a piaci pozíció és a fejlődési lehetőségek elemzésére.

Elkészítése során a vállalat független szakértők bevonásával 15 súlyozott értékelési kritériumot összesít két dimenzióban, a jövőkép teljessége (completeness of vision) és a megvalósítás hatékonysága (ability to execute) szerint. A Gartner most először azokat az 5G hálózati eszközöket gyártó beszállítókat rangsorolta.

A Magic Quadrant módszertanban a mindkét dimenzióban jól teljesítő piaci szereplők a vezetők: azok a vállalatok, amelyek víziójukat hatékonyan képesek megvalósítani, magas színvonalú termékeket nyújtanak és biztató jövőképpel is rendelkeznek, felkészültek a felmerülő kihívások megoldására. Az elemzésben három vállalat került ebbe a szegmensbe, köztük az Ericsson.

Az Ericsson mindezidáig már 130 kereskedelmi szerződést kötött mobilszolgáltatókkal az 5G hálózat kiépítéséről, és az első olyan beszállító lett, amely az összes földrészen rendelkezik élő 5G hálózattal. A cég partnerei X országban 79 hálózaton nyújtanak kereskedelmi 5G szolgáltatást, és a cég eddig – Kínát is beleértve – minden országban megkapták a megbízható beszállítói minősítést. Az érdemi 5G szabványok hatoda az Ericssonhoz kötődik; ez több, mint bármely versenytárs esetében.

Az Ericsson egyik legfrissebb innovációja, amelyet januárban tett elérhetővé partnerei számára, az Ericsson 5G RAN slicing nevű szoftveres eljárás, amely segítségével egy fizikai hálózaton belül több logikai hálózat üzemelhet párhuzamosan. Ez azokon a területeken előnyös, ahol nem folyamatosan van szükség a nagy sávszélességre, de amikor igen, akkor fontos, hogy gyors maradjon a kapcsolat. Ilyen a médiaipar, a cloud gaming, a járművek vagy az épp mentést támogató rendszerek távvezérlése.

Gyorsan terjed az 5G a világban

Februárban megjelent a távközlési ipar egyik legátfogóbb tanulmánya, az Ericsson Mobility Report 2020 utolsó negyedévére vonatkozó gyorsjelentése. A jelentés szerint 2020 végére a mobilelőfizetések száma elérte a 8 milliárdot, amiből 6,5 millió számít szélessávú előfizetésnek. Az 5G előfizetések száma az év utolsó három hónapja során 70 millióval 220 millióra nőtt, ami 47%-os növekedésnek felel meg. Világszerte 130-ra nőtt az élő 5G hálózatok száma. A mobil adatforgalom az előző év azonos időszakához viszonyítva mintegy 50%-kal 90 exobájtra emelkedett.