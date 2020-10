Hazai vállalkozásoknak segít az IBM: újraindítás helyett újragondolás

A koronavírus újraírta a játékszabályokat az üzleti életben is: megváltoztak a működési körülmények, kiélezettebb lett az ügyfelekért folytatott versengés, miközben sok területen a hirtelen gazdasági visszaesés miatt szűkülnek a források. A pandémia megmutatta, hogy ebben az új helyzetben a digitalizáció már nem cél, hanem sokaknak az egyetlen eszköz lehet a túlélésre. Az IBM szerint a vállalatoknak nem újraindítani kell magukat, hanem újragondolni a működésüket. Ehhez ad támpontokat október 27-én az IBM a Think Digital Summit online konferencia, amelyen ingyenesen lehet részt venni.

Az IBM nemrég megjelent globális kutatása szerint a koronavírus-járvány nemhogy visszavetette, hanem felgyorsította a vállalatok digitális transzformációját; ez a közép-kelet-európai régióra is igaz. A 20 iparágban és 22 országban több mint 3800 felsővezető megkérdezésével készült tanulmányból az is kiderül, hogy 10 vállalatból 6 felgyorsította a digitális átállást a járvány miatt. A COVID-19 és az üzleti élet jövője című tanulmányban az IBM három kulcsterületet azonosít, ahol a sikeres vállalatvezetők proaktívak:

a szervezeti rugalmasság, a mesterséges intelligencia (MI); az automatizálás és más exponenciálisan fejlődő technológiák alkalmazása; az új típusú vezetés, a dolgozói elkötelezettség és a dolgozók újszerű megközelítése.

„Ezek nemcsak divatos buzzword-ök, hanem az üzleti versenyképesség hajtómotorjai. Erről szól a IBM Think Digital Summit digitális konferencia” – mutatott rá Johannes Maurer, az IBM dél-kelet-európai régióért felelős vezetője. „A vezető vállalatok számára a digitális transzformáció már nem kérdés, és a járvány mindenkit arra kényszerít, hogy gyorsan bepótolja a lemaradását ezen a téren. Mindeközben ugyanis már egy másik, nagyon fontos problémára is oda kell figyelni: kutatásunk konklúziója az, hogy a munkaerő megtartása, a kiégés kezelése a versenyképesség egyik kulcsa. A digitalizáció ezen a téren is segítséget nyújthat: hosszú távon azok a vezetők válhatnak sikeressé, akik empatikusak, elősegítik a személyes számonkérhetőségét, és támogatják az olyan csapatmunkát, amelyekben alkalmazzák a design thinking-et, az agilis módszereket, valamint a DevOps eszközeit és technikáit. Ebben és ezen területeken igyekszünk segíteni, jó példákat, bevezethető gyakorlatokat mutatni a konferencián.”

Az eseménnyel együtt az IBM a dél-kelet-európai régióból számos olyan vállalatot mutat be, amelyek az IBM-hez fordultak azért, hogy a digitális megújulás segítségével kiváló eredményeket érjenek el.

Az egyik ilyen cég az Antenna Hungária Zrt. (AH). A nagymúltú állami vállalat hagyományosan a műsorterjesztésre és a távközlési szolgáltatásokra koncentrált. Az utóbbi időben azonban már olyan új terültekere is betört a vállalat, mint a rendezvénytechnika, a rendezvényszervezés, műsorgyártás, illetve IT és IT biztonsági szolgáltatások biztosítása. A vállalat vezetősége 2019-ben határozta el, hogy kiterjesztik szolgáltatásaikat az IT biztonsági területekre is. Ezen döntés eredményeként az elmúlt másfél évben az IBM technológiájára alapozva alakították az Antenna Hungária Security Operation Center-t (SOC).

Az október 27-i konferencián a szakértők bemutatják a szolgáltatás bevezetésének történetét és azt, hogy miként segítették az IBM szakemberei az új szolgáltatási terület technológiai hátterének kialakítását.

Közösségi tudás, jó tapasztalatok megosztása

Az ingyenes szakmai napon többek között arról lesz szó, hogy az IT miként képes növelni a szervezeti rugalmasságot, hogyan konfiguráljunk új infrastruktúrát, miközben a kibervédelemre is ügyelünk, és miként lehet agilis módszerekkel okos vállalatot építeni.

Az előadók között lesz többek között Aleksandra Mojsilović kutató, IBM Fellow, az IBM Research-nél a mesterséges intelligencia megbízhatóságával kapcsolatos kutatások vezetője, aki segít megérteni, hogy miként alkalmazható a mesterséges intelligencia biztonságosan az üzlet élet szinte bármely területén.

Előad majd az IBM Infrastuktúra Szolgálatások régiós vezetője, Anna Nowosielska is, aki gyakorlati példákon keresztül mutatja be, miként lehet sikeresen és biztonságosan átköltöztetni egy vállalat akár teljes üzleti tevékenységét a felhőbe.

Lee Harris, az IBM MSSP európai értékesítési vezetője szerint, ahogyan egyre több dolgot intézünk online, úgy válik teljesen általánossá a kiberbűnözés is. A jövőben az emberek által használt technológia minden egyes apró része folyamatos támadás alatt lesz. Előadásában megmutatja, hogy a Mátrix című film Neojaként hogyan vehetjük fel a harcot a totális kiberháború ellen.

De mi van akkor, ha már elszenvedtük a kibertámadást? Ha nem voltunk felkészülve megfelelően? Ha a hackerek felfedeztek egy biztonsági rést és hatalmas károkat okoztak a vállalatnak? Ugyancsak kérdés lehet a vállalatok részéről, hogy miként előzzük meg, hogy egy alkalmazott visszaéljen fontos üzleti információkkal? A helyreállítás és a megfelelő válaszlépések, az IT-infrastruktúra felkészítése és más helyreállítással és megelőzéssel kapcsolatos tapasztalatokról fog beszélni az üzleti-folyamat specialista, Duncan Blain.

A konferencia vendége lesz az IBM mesterséges intelligenciával foglalkozó, több rangos elismeréssel rendelkező kutatója, Aleksandra Mojsilović, több régiós IBM-vezető, etikus hacker, valamint kiberbiztonsági szakértő is. Az ingyenes rendezvényre jelentkezni itt lehet. További esettanulmányok az IBM Think SEE blogján olvashatók.