A bruttó órabérek átlagosan 1300-1500 forint körül alakulnak, de egy-egy kiemelt szaktudást igénylő pozícióban akár bruttó 2000 forint feletti összeg is megkereshető óránként.

Bár a koronavírus-járvány átmenetileg a diákok számára is számos területen ellehetetlenítette a munkavállalást, a nyáron már újra több ezer munkahelyen van lehetőségük dolgozni. Nem csupán a klasszikus vakációmunkának számító vendéglátó szektorban, hanem számos egyéb területen, így például a gyártócégeknél, az autóiparban, a kereskedelmi és logisztikai vállalatoknál, valamint informatikai, pénzügyi vagy ügyfélszolgálati területen is sok pozícióra keresnek diákmunkásokat.

„Tavaly közel 300 ezer 15 és 24 év között fiatal dolgozott nyáron. Csak a Prohuman Diákmunkán keresztül több mint 11 ezer diák talált munkát. Bár idén a járvány miatt csökkenés várható, de még így is rengeteg lehetőség marad a diákok számára a munkavállalásra. Úgy gondolom, hogy az a diák, aki dolgozni szeretne, idén is el fog tudni helyezkedni. A legnagyobb igényt a kereskedelem, vendéglátás és irodai adminisztrációs területen látunk. Regionálisan Budapesten, emellett a nagyvárosokban és a megyeszékhelyeken van a legtöbb munkalehetőség. A fizetések terén a főváros vezet, itt átlagban 10-20%-kal magasabbak a bérek az országos átlagnál”

– mondta el Juhász Csongor, az évente több mint 20 ezer felnőtt és több mint 10 ezer diák munkavállalót kiközvetítő Prohuman ügyvezetője. Az átlagos 1300-1500 bruttó órabér feletti kereseti lehetőséget kínálnak a mérnöki, pénzügyi és IT területek, valamint a több nyelv ismertét igénylő pozíciók, ahol bruttó 2000 forint feletti órabért is kaphatnak a diákok.

A 7 legfontosabb tudnivaló, ha diákként munkát akarsz vállalni:

Diákként érdemes iskolaszövetkezeten keresztül dolgozni, mert így lényegesen kevesebb járulék megfizetésére kötelezett a foglalkoztató, és ez a különbözet a diák fizetésére fordítható. Másrészt a diák számára nagyobb biztonsággal és rugalmassággal, több lehetőség közül választva van mód munkát választani és dolgozni. Diáknak számít foglalkoztatás szempontjából az a tanuló, aki nappali tagozatos képzésben vesz részt, aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és nem töltötte be még a 25. életévét. 15 éves kortól lehet munkát vállalni a nyári szünetben, 16 évesen már iskolaidő alatt is, de csak maximum 8 órát és napközben. 18 éves kor alatt szülői engedély szükséges. A szerződést minden esetben írásba kell foglalni, és szükséges a bérről is előre megállapodni, amely nem lehet kevesebb a mindenkori minimál órabérnél, ez 2020-ben bruttó 926 Ft/óra. A diákoknak a bruttó bérükből 15% SZJA-t kell fizetniük, más adó a jövedelemét nem terheli. Érdemes megbízható, jól ismert diákszövetkezeten keresztül munkát vállalni. Az interneten keresztül lehet a leggyorsabban utánanézni a diákmunka-lehetőségeknek. A megbízható iskolaszövetkezetek portáljain általában lehet több szempont szerint is könnyen keresni, terület, nyelvtudás, földrajzi elhelyezkedés és

tapasztalat alapján listázni álláslehetőségeket. A Prohuman diákmunka oldalán (www.prodiak.hu) például a regisztráció után be lehet állítani azt is, hogy értesítést kapjon az érdeklődő a kedvenc állástípusairól.

Gyakornokként is érdemes diákszövetkezeten keresztül dolgozni

Amennyiben egy vállalat egyetemi, főiskolai gyakornokokat alkalmaz, mindenképpen megéri diákszövetkezeten keresztül foglalkoztatni, hiszen így a vállalat mentesül a járulékfizetési kötelezettségek alól, másrészt a kiválasztás, keresés és szükséges adminisztráció ez esetben a diákszövetkezet feladata lesz, nem a foglalkoztatóé.

A diákoknak is érdemes gyakorlati idejükhöz diákszövetkezeten keresztül partnert keresni, mert a diákszövetkezet számos vállalattal áll kapcsolatba, így lényegesen több lehetőség közül választva, könnyebben találhat számára megfelelő profilú munkahelyet. Másrészt az előbb említett járulékmenteség miatt a diák bére is magasabb lehet. Ha pedig mégsem válnak be az együttműködéshez fűzött remények, a diákszövetkezet gyorsan tud segíteni, hogy másik vállalatnál újra gyakornoki pozícióba kerülhessen a hallgató.

Bár korábban az volt a gyakorlat, hogy inkább egyedi munkaszerződéssel dolgoztak a gyakornokok, és többnyire egyedileg kerestek maguknak gyakorlati helyet a diákok, a fenti előnyök miatt az utóbbi időben egyre népszerűbb, hogy diákszövetkezeten keresztül keresnek a vállalatok gyakornokot, illetve a hallgatók is diákszövetkezeten keresztül igyekszenek munkát találni maguknak.