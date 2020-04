Vállalati stratégiává vált a digitális munkahelyek kialakítása

Azok a vállalatok, akik képesek lemondani a klasszikus munkavégzési kontroll kereteiről és képesek a digitális világ adta lehetőségeket rugalmasan kihasználni, ennek köszönhetően a céges munkakörnyezetet át tudják helyezni otthoni környezetbe vagy ügyfeleiket sikerül az online térbe átterelni, tovább tudják működtetni munkafolyamataikat.

– fogalmazza meg Balogh Zsolt, a Liferay Hungary ügyvezetője.

A digitális világ kínálta eszközrendszereknek köszönhetően a klasszikus irodai munkavégzés folyamata kihelyezhető vagy áthelyezhető és ez az ügyfélszolgálatra épített szervezetek esetében is megoldható. Például bankok, biztosító társaságok, mobilszolgáltatók gyorsabban tudják a személyes ügyfélkezelést online platformokra irányítani, de a nem klasszikus irodai környezethez kötött feladatok is mozgathatóvá váltak.

– magyarázza Balogh Zsolt.

Amióta megjelentek a mobileszközök a piacon és egyre több online megoldás került a privát életünkbe, mint például a Dropbox, a Gmail, a Facebook, Skype vagy az egyéb webkonferenciát támogató eszközök, amelyek komponensei a digitalizált munkakörnyezetnek, ezzel párhuzamosan, válaszképpen az üzleti környezet is adoptálta a technológiát és megjelentek a vállalati közösségi platformok és az integrált portál-keretrendszerek is.

– emeli ki Balogh Zsolt.

– sorolja Balogh Zsolt.

“A Liferay Hungary humán stratégiájának egyik sarkalatos pontja volt, hogy bármilyen rendkívüli helyzet előállása esetén lehetősége legyen a munkatársainknak home office modellben végezni munkájukat. Ehhez már korábban nemcsak a szükséges infrastruktúrát biztosítottuk, hanem különböző HR-eszközöket is kapcsoltunk. A magyar leányvállalatnál már a koronavírus okozta rendkívüli helyzet előtt is készen álltunk az otthoni munkavégzésre, így a #Maradjotthon központi intézkedésre azonnal tudtunk reagálni. A munkatársaink megtartása nagyon fontos szempont számunkra, ezért a munkavállalói élményre is nagy hangsúlyt helyezünk. Kiemelten kezeljük a munkatársak folyamatos fejlesztését és képzését. Szem előtt tartjuk, hogy mindenki másképp szeret és tud tanulni, ezért megadjuk számukra a lehetőséget, hogy a leginkább megfelelő lehetőséget válasszák, azaz ugyanannyira támogatjuk a továbbképzéseken való részvételt, amelyet a mostani helyzetben online is el tudnak végezni”