Szenzációs magyar orvosdiagnosztikai eszköz kapott innovációs díjat

Az egyik legérdekesebb magyar innovációnak választották azt a terméket, amelynek segítségével egy vérvizsgálatból valószínűsíthető lesz, hogy egyes gyógyszerek nem érik el a várt hatást egy betegnél. A technológiát már egy évtizede fejlesztik, jelenleg a klinikai vizsgálatokat végzik.

A 100 legérdekesebb magyar innováció 2018 című kiadványban szereplő kiválóságok közül választotta ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium védnöksége mellett működő szakmai zsűri azt a tízet, amely díjat vehetett át múlt héten. Az egyik díjat az a szegedi fejlesztésű diagnosztikai eszköz kapta, amely jelentősen javíthatja az orvoslás hatékonyságát azáltal, hogy megmutatja, egyes gyógyszeres terápiák esetén számítani kell-e az ún. multidrog rezisztencia megjelenésére.

A szervezetünkben található ún. transzporter molekulák többek között arra szolgálnak, hogy megvédjenek minket a környezetből bekerült mérgező anyagoktól. Ezek a fehérjék egyfajta őrző-védő szolgálatot látnak el a sejtek szintjén, megvédenek azoktól a kisebb méretű molekuláktól, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy az immunrendszer érzékelje őket. Ez a rendszer azonban nem tud különbséget tenni a külső mérgező anyagok és a betegségek kezelésére alkalmazott gyógyszermolekulák között, így a napjainkban használt gyógyszerek jelentős részét is kiszűri, azok kipumpálódnak a sejtekből még az előtt, hogy elérnék a hatásuk.

Az MDQuest Kft által kifejlesztett technológia lehetővé teszi annak előrejelzését, hogy a beteg szervezete várhatóan kiszűri-e az adott gyógyszert, így elkerülhető, hogy hónapokig kezeljenek betegeket a szokásos készítményekkel, mire kiderül, hogy azok nem is hatásosak esetükben.

„Hisszük, hogy termékeink alkalmazásával a daganatos és az autoimmun kórképekben szenvedő betegek mindennapi orvosi ellátása személyre szabottá és költséghatékonyabbá válik.”

– mondja Hallgas Balazs, az MDQuest Kft ügyvezetője.

A terméket egy konzorciumi összefogás keretében a Solvo Biotechnológiai Zrt. fejlesztette ki, a klinikai fejlesztést – amely többéves magyarországi és külföldi klinikai vizsgálat-sorozatot igényelt – az MDQuest Kft folytatta. Most újabb klinikai fejlesztések előtt állnak; cél, hogy olyan megnövelt érzékenységű technológiát alkossanak, amely akár fiatalabb korosztály vizsgálatára is alkalmas, mert esetükben egy nem megfelelően kezelt, súlyos gyulladás maradandó következményekkel is járhat.

Az eddigi munka mintegy 10 évet ölelt fel és számottevő befektetést kívánt meg a jelenlegi tulajdonosi kör részéről, valamint a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. is jelentősen hozzájárult a K+F kiadások finanszírozásához. Annak érdekében, hogy a megkezdett munka folytatódhasson és az eszköz további betegcsoportok részére is segítséget jelentsen, további tőkeemelésre van szükség, amit a társaság a közeljövőben készül megtenni.