Teljesen megújul az Óbudai Egyetem a következő tanévre

Mára már a magyar felsőoktatás meghatározó szereplőjévé vált Óbudai Egyetem úgy döntött, nem kíván a maradiak sorába tartozni tovább.

Az Egyetemet 2019. július 15-től új vezetők irányítják, ezzel párhuzamosan az óbudai felsőoktatási intézmény arculatát is megújította.

Prof. Dr. Kovács Levente 2019. július 15-től az Óbudai Egyetem új rektora. Az Óbudai Egyetem új Rektorának célkitűzései között szerepel, hogy a világ legelismertebb felsőoktatási intézményei között jegyezzék az Óbudai Egyetemet, amely már most teljes akadémiai programot kínál magyar és külföldi hallgatók számára. Hangsúlyozta:

„Egy egyetem számára egyformán fontos az oktatás és a tudomány művelése. Nem elég hatékonyan csak egyiket művelni.”

Az új rektor személye mellett az Intézmény gazdálkodásáért 2019. február 15-től Földesi Gabriella, az Egyetem kancellárja felel. Kancellár asszony kiemelte, hogy az Intézmény akadémiai és kancellári vezetésének szoros együttműködésére van szükség a mai dinamikusan változó környezetben, ahol a kihívások gyors reagálást igényelnek a versenyképesség megtartásához. Ennek egyik kiemelt eszköze az Egyetem új márkaidentitása is. A jogelőd intézmények alapításának 140 éves múltját és hagyományos értékeit, valamint a felsőoktatásban és kutatásban betöltött innovatív szerepét két – egymást kiegészítő – arculat mutatja meg: a könnyen felismerhető, geometrikus elemekből felépülő modern ÓE logó, illetve a letisztult, klasszikus címeres logó.

A modern logó sötétkék és narancssárga, illetve világoskék színt kapott, amely az Egyetem közösségi média oldalain, ajándéktárgyakon és kreatív felületeken jelenik meg. A megújult címeres, sötétkék és óarany színű logóval elsősorban az egyetemi meghívókon, díszmappákon, okleveleken és névjegykártyákon találkozhatunk.

„A modern logó egyik legnagyobb erőssége, hogy könnyen és változatosan alkalmazható bármilyen felületen. Az ÓE kezdőbetűket egy négyzet keretezi, amely ikon jelleget és letisztult formavilágot biztosít az arculatnak, így akár pecsétszerűen a legkisebb arculati elemen is hangsúlyosan tud megjelenni.”

– mondta Misetics Mátyás, az Óbudai Egyetem új arculatáért felelős ügynökség, a MITTE Communications kreatív igazgatója.

Az egyetemi karok részére saját logók készültek, tiszteletben tartva a karok által már korábban alkalmazott szimbólumokat, amelyek egy egységesebb, ernyőmárka rendszerben az Óbudai Egyetem modern logója mellett kaptak helyet.

Idén is nagy számban felvételiztek az Intézménybe, akik közül több mint háromezer-kétszázan kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől az Egyetem hat karán. Ez a szám várhatóan még bővül az augusztus 26-án záruló pótfelvételi eljárásban sikeresen jelentkezőkkel.

Prof. Dr. Kovács Levente Temesváron, a Műszaki Egyetemen végzett 2000-ben. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett PhD fokozatot 2008-ban. 2012-től csatlakozott az Óbudai Egyetemhez, ahol 2013-ban az Óbudai Egyetem első habilitált doktora volt. A Neumann János Informatikai Kar oktatási dékánhelyettesi pozícióját töltötte be 2013-2018 között, emellett a mérnökinformatikus BSc és MSc tantervek szakfelelőse is, 2018-tól pedig az Óbudai Egyetem oktatási rektorhelyettese. A hazai és nemzetközi élet aktív szereplője, ERC StG nyertes kutatóként több hazai és nemzetközi szervezetben tölt be vezető tisztséget, amelyek közül kiemelendő az IEEE Hungary Section, ahol 2013-tól, 2016-ig alelnöki tisztséget töltött be, majd 2017-től a szervezet elnöke.

Földesi Gabriella jogi szakokleveles közgazdász és tanári diplomával rendelkezik, teljes mértékben elkötelezett az oktatás iránt. Több mint 20 éve dolgozik gazdasági szakemberként, oktatóként vezető pozícióban. Az Emberi Erőforrások Minisztériumában 2015-től, főosztályvezetőként részt vett a felsőoktatás irányításában a kancellári rendszer kialakításában, továbbá az oktatás finanszírozása, az intézmények gazdasági irányításával kapcsolatos feladatok, valamint pénzügyi monitoring tevékenységek tartoztak hozzá. Szakmai érdeklődése révén számos külföldi felsőoktatási intézménybe is eljutott, így a hazai felsőoktatás mellett a külföldi jó gyakorlatokra is van rálátása nemcsak Európán belül, hanem tengeren túli is. Több jelentős EU-s projektben volt projekt- és pénzügyi vezető, pályája kezdetén a köznevelésben tanított.

Az új arculatot bemutató oldal az alábbi linken található:

https://mittecomm.com/obudaiegyetem/