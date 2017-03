A tehetséggondozás alternatív útjai

Számos példát találunk a hagyományos iskolai kereteken túlmutató oktatási koncepciókra, kezdve a csaknem 100 éves Waldorf-iskoláktól egészen a világhírű magyar fejlesztésű Pikler-módszerig.

A komplex pedagógiai irányzatok mellett a munkaerőpiacon egyre erősödik az igény a gyakorlatorientált speciális képzésekre, amelyek során a fiatalok nem csak elméleti tudást, hanem a valós kihívásoknak megfelelő gyakorlatot, valamint úgynevezett soft skilleket (mint például kommunikációs- vagy szervezőkészség) szereznek. Az elmúlt években számos hiánypótló kezdeményezéssel találkozhattunk a fenti igényekre válaszul. Érdekesség, hogy a legtöbb képzési program mögött az üzleti életben sikeres emberek is állnak, nem csak pedagógusok.

Ezek közül egy a Budapest School, ahol a 3 és 10 év közötti gyerekek elsősorban a boldog és élethez szükséges kritikai gondolkodást, világra való nyitottságot és társadalmi érzékenységet tanulják el – azaz egyfajta gondolkodásmódot. Mindezt egy olyan oktatási rendszerben, ahol a csapatmunka és a kihívást kereső gondolkodásmód is központi szerepet játszik. Az alapítók között megtaláljuk Halácsy Pétert, a Prezi társalapítóját, aki elmondta, vállalatvezetői tapasztalatai alapján a hagyományos oktatási intézmények ritkán tudnak lépést tartani a cégek igényeivel. Éppen ezért a vállalatok egyre inkább átveszik a tehetségek képzésének feladatát.

„Azok a fiatalok, akik részt vesznek a képzésünkben, olyan problémamegoldó szemlélet sajátítanak el, amely később nagy érték a cégeknél. Azt, hogy a projektünk eredményes-e, a lehető legegyszerűbb módon mérjük: megkérdezzük a résztvevő gyerekeket, Az, hogy partnerként kezeljük őket, egy fontos pillére a rendszerünknek”

– egészítette ki a fentieket Péter.

Egy másik sikeres kezdeményezés, a Skool projekt szintén hiánypótló innovációként jelent meg a hazai piacon. A különböző tematikájú műhelyek és kurzusok során 8 és 18 év közötti lányok ismerkedhetnek meg a technológia területével. Mindezt játékosan, az iskolai keretek közül kilépve IT vállalatoknál tehetik meg. A projekt azért egyedülálló, mert nem csak a fiatalok számára kínál izgalmas oktatási programokat, hanem több szinten is reflektál a munkaerőpiaci igényekre: azon felül, hogy az egyre aktuálisabb informatikai szakember-hiány leküzdésében segít, a nemek arányának javításával támogatja a szakma sokszínűbbé válását is. A projekt egyik alapítója, Koleszár Szilvi 10 évig dolgozott az egyik legsikeresebb magyar IT cégnél.

„Vállalattól függően alakítjuk ki a kapcsolódási pontokat, így a lehető leghatékonyabban történik az együttműködés. Az elmúlt 10 év, amit a hazai tech szektorban töltöttem, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hamar megtaláljuk a közös nyelvet a partnercégeinkkel.”

– nyilatkozta Szilvi.

A legtöbb innovatív oktatási kezdeményezés független az állami szektortól. Éppen ezért fontos, hogy megtalálják a támogatóikat. A támogatás egyik módja a mindenki által ismert adó 1 százalékos felajánlás. A Skool projekt kapcsán erről bővebben itt olvashatunk.