Hogyan töltsük elektromos autónkat?

A kérdésre adott válaszok között találhatunk tévhiteket és mendemondákat. Napjainkban is nagyon sok sztereotípia él a köztudatban az elektromos autók töltésével kapcsolatban, legyen szó költséghatékonyságról vagy kényelemről. Szerencsére a megoldás egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen az infrastruktúra már hazánkban elegendő mértékben ki van építve.

Töltés otthon vagy az utcán?

Az ideális töltési módszer kiválasztása során többféle megoldás közül válogathatunk. Alapvetően két fő kategória van, amelynek az első képviselője az otthoni töltési lehetőségek. Gyári töltő minden elektromos autóhoz jár, amivel egy hétköznapi konnektorról is tölthetjük e-autónkat. Ha viszont mind a hatékonyság, mind a környezetbarát szempontok fontosak számunkra, érdemes egy komolyabb, otthoni fali töltőt vásárolni, amelyből minden modellhez találhatunk ideálisat például az eautotoltokabel.hu oldalon.

Biztonsági szempontból is jobb fali töltőállomást kialakítani otthonunkban, ugyanis a hagyományos konnektorok nem ilyen mértékű igénybevételre lettek megtervezve.

Az otthoni töltéssel szemben az utcai megoldások előnye az, hogy sokkal nagyobb teljesítményűek, maga a töltési idő sokkal kevesebb. A hátrány az, amit már tapasztalt e-autó felhasználók is átélhettek, hogy sokszor foglaltak ezek az állomások. Könnyen kellemetlen helyzetbe hozhatjuk magunkat és az egész napirendünket felboríthatja, ha órákat kell keresnünk, várnunk, mire megüresedik egy állomás.

A fali töltőkről bővebben

Sokan félnek az otthoni állomás kialakításától, pedig maga a kiépítés és a használat is gyors, valamint kényelmes. Nagyon sok, otthonunkba beépíthető megoldás van, ezek közül a legnépszerűbbek a fali töltők. Fixen rögzítettek, amiben egy állandóra bekötött kábel is van. A kezelése egyszerű, csak le kell emelni a csatlakozót és az járműbe dugni. Néhány másodperc az egész, még a hagyományos autók tankolásánál is egyszerűbb. A kényelem és az időhatékonyság is növekszik, ugyanis nem kell teljes mértékben a kültéri, nyilvános töltőállomásokra hagyatkoznunk többé.

A gyári töltőről se feledkezzünk meg

Ha már rendelkezünk fali töltővel, az nem jelenti azt, hogy a gyári példánytól búcsút kell vennünk. Nagyon jó biztonsági tartaléknak minősül, ha az elsődleges töltési opciónk ideiglenesen nem elérhető vagy meghibásodott. Azért csak második opciónak érdemes használni, mert mind a használata kényelmetlenebb, és a töltési ideje is hosszabb egy jó minőségű fali töltőhöz képest. Egy nagy előnyéről azért mindenképpen említést kell tennünk, ugyanis szinte bárhol tudjuk használni. Nem igényel mást, csupán egy hagyományos konnektort, és máris elindíthatjuk a töltést. Hosszú távon nem érdemes a konnektoros töltésre berendezkedni, kimondottan “utolsó opciónak” ajánljuk ezt.