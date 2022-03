A digitalizáció számos területen eredményez forradalmi újdonságokat, ami alól a munkaerő-toborzás sem jelent kivételt. A járványhelyzet eredményezte munkaerőpiaci felbolydulás pedig csak tovább erősítette ezen folyamatok szükségességét, hisz a különböző álláskereső platformokon hirtelen rengeteg új pályázó jelent meg. Ez egyúttal a feldolgozásra váró adatmennyiséget is jelentős mértékben megnövelte, ami kifejezetten jó lehetőséget biztosít a mesterségen intelligencián alapuló toborzási technikák térhódításának.

A HR-t gyakran nem olyan területként szokták azonosítani, amely az elsők között él a technológia adta lehetőségekkel, ugyanakkor az adatokra és tanulási folyamatokra építkező mesterséges intelligencia már most többféleképpen is toborzók segítségére lehet, amit egyre szélesebb körben ismernek fel a vállalatok itthon is. A növekvő tendenciából adódóan az álláskeresőket a jövőben tehát nem szabad, hogy váratlanul érje, ha kiválasztási folyamat egy része automatizált rendszereken keresztül zajlik majd. Ezen eszközök, illetve módszerek igénybevételével ugyanis sokkal hatékonyabban és objektívebben tudnak dolgozni a toborzók.

A mesterséges intelligencia toborzást segítő eszköztára egyébként már ma is meglehetősen kiterjednek mondható, de ez a jövőben várhatóan csak bővülni fog. Több cég is alkalmaz ilyen alapon működő technológiát például annak érdekében, hogy szűrjék, adott esetben képességek és tapasztalatok alapján csoportosítsák a pályázók önéletrajzait. Ezenkívül növekvő népszerűséget mutatnak a chatboton keresztül megvalósuló interjúk is, melynek során a pályázó egy algoritmus által feltett kérdéseket válaszol meg. Válaszait a rendszer kielemzi, és különböző személyiségjegyeket próbál ezek alapján beazonosítani. Végezetül érdemes az egyes kompetenciákat mérő teszteket, komplex játékokat is megemlíteni, hisz ilyen jellegű részei is gyakran vannak a felvételi eljárásoknak, illetve az ezeken nyújtott teljesítmény kiértélésében is nagy szerepet kap a mesterséges intelligencia.

Toborzási szempontból az egyik fő érvet a mesterséges intelligencia alapú kiválasztási módszerek mellett az időtakarékosság jelenti. Bizonyos hirdetésekre ugyanis több tucat, de akár százas nagyságrendű pályázat is érkezhet, melyek alapos szortírozása rendkívül időigényes folyamat. Az ezen technológia szerint működő szoftverek viszont másodpercek alatt képesek nagy mennyiségű adatot feldolgozni, és kiválogatni azokat a jelentkezőket, akik pályázati anyaguk vagy esetlegesen a kitöltött tesztjeik alapján alkalmasnak mutatkoznak az adott pozícióra. Ez egyben egy jelentős mértékű objektivitást is kölcsönöz a kiválasztási folyamatnak, hisz így a pályázók minden egyéb befolyásoló tényező kizárásával, valóban szakmai alapon kerülhetnek kiválasztásra.

Mindezek ellenére sok szakértő fogalmazza meg kételyeit a mesterséges intelligencia alapú szoftverek álláskeresők szűrésében betöltött szerepével kapcsolatban, aminek okaként leggyakrabban az emberi szempontok hiányát fogalmazzák meg. Érvelésük szerint az alkalmas jelölt kiválasztásakor elengedhetetlenek olyan szempontok, mint az egyénről alkotott személyes benyomás vagy pusztán a toborzók megérzései. Ez pedig túlmutat a mesterséges intelligencia képességein, amiből kifolyólag nélkülözhetetlen marad az emberi hozzájárulás a toborzási folyamatokban.

Persze nem csak a HR dolgát segíti a technológia, manapság az álláskeresők is sokkal könnyebben találhatnak rá a számukra ideális pozíciókra. Ehhez rengeteg eszköz áll rendelkezésükre, a hagyományos álláskereső oldalaktól kezdve egészen az erre szakosodott közösségi média platformokig. Jó hír lehet számukra továbbá az is, hogy több álláskereső portál elérhető már applikáció formájában is, ami jelentősen megkönnyítheti és rugalmasabbá teheti mind a böngészést, mind a jelentkezést.

