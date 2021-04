Miért előnyös a Google Home egy okosotthon kialakításához?

Aki okosotthon tervezésében gondolkozik, az biztosan számításba vette már a Google Home rendszerét, mely az egyik legjobb alternatíva lehet abban az esetben, ha szeretnénk kiépíteni egy jól működő szisztémát. A Google okosotthonos megoldásai ugyanis szinte minden területen megállják a helyüket, de vannak azért ennél fontosabb tulajdonságok, melyek a szisztéma előnyei közé sorolhatók. Hogy melyek ezek? Az alábbiakban erre a kérdésre válaszolunk!

Óriási támogatottság

Ha okosotthonos rendszert választunk, akkor minden esetben lényeges odafigyelni arra, hogy mekkora támogatottsággal rendelkezik, hiszen, senki sem szeretne egy olyan intelligens házat, ami egyszer elkészült, és soha többé nem lehet hozzányúlni vagy bővíteni. Ez sajnos valós probléma, sőt az egyik legnagyobb hiányosság sok mai okosotthon esetén, ha ugyanis a kivitelezéskor nem figyelünk oda rá, akkor könnyen előfordulhat, hogy 5-10 év múlva csak a teljes rendszer cseréjével tudjuk aktualizálni a lakást, ami nagy beruházás lesz.

A Google Home bár szintén egy zárt rendszerre épül, azonban sokkal nagyobb a támogatottsága, mint a kisebb, kevésbé ismert okosotthonos rendszereknek, pláne azoknak a megoldásoknak, melyek csak a lakás bizonyos elemeinek automatizálásáért felelősek. Ezeket az alternatívákat érdemes lehet azonnal elvetni a választáskor, hiszen ha kezdetben még nem is, a későbbiekben – pláne bővítéskor vagy fejlesztéskor – nagy fejtörést okozhatnak.

Hangsúlyozandó, hogy a Google Home sem képes bármilyen termék fogadására, azonban támogatottsága kifejezetten jelentősnek tekinthető, így a legtöbb problematikára találunk majd megoldást a használata során. Szinte minden okosotthonos funkció megtalálható a Google Home által támogatott gyártók listáján, így a hűtés-fűtéstől kezdve, az árnyékolástechnikán át a világításrendszerig bezárólag.

Dedikált termékek

Egyáltalán nem elhanyagolható, hogy a Google Home nemcsak egy központi rendszert ad okosotthonunk számára, hanem igény esetén egy sor dedikált terméket is választhatunk hozzá, melyek rendkívül megkönnyíthetik mindennapi életünket, illetve nagy általánosságban a lakás irányítását, használatát.

Ott lesznek például a Google Home Mini vagy a Google Nest Mini okoshangszórók, melyek elérhető árkategóriájuk és visszafogott megjelenésük miatt a lakás minden pontjára felszerelhetők, segítségükkel pedig testközelbe hozhatjuk a hangirányítást, mely egy okosotthonban már közel sem tekinthető futurisztikus vagy elérhetetlen megoldásnak.

Akár a Home Mini, akár a Nest Mini mellett döntünk elérhetjük segítségükkel a Google Asszisztenst és a kapcsolódó intelligens funkciókat – erről később –, így az alapvető beállítások, funkciók vagy módosítások kapcsán nem kell többé okostelefonunkhoz vagy a központi vezérlőpanelhez nyúlnunk. Ha fel akarjuk kapcsolni a villanyt vagy le akarjuk húzni a redőnyöket, csak adjuk ki érthetően a parancsot, és a lakás rögtön végrehajtja majd.

Az okoshangszórók mellett kiemelendő még a Google Home Hub is a sorból, mely gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy táblagép, valójában azonban hasonló funkciókat kínál, mint a Home Mini vagy a Nest Mini, csak éppen kijelző is tartozik hozzá. Ennek köszönhetően egy igazi multifunkciós eszköz, mely azon túl, hogy segít a lakás elemeinek irányításában, ráadásul még megjeleníthetünk rajta egy sor hasznos funkciót, így az időt, az időjárást, de akár a biztonsági kamera képe is kivetíthető rá.

Természetesen számos egyéb eszközt is találhatunk még a Google logójával ellátva, melyek célzottan arra fókuszálnak, hogy megkönnyítsék az okosotthon használatát, vagy kibővítsék a funkciókat. Érdemes tehát ezen a téren felkészülni, ha a Google Home mellett döntünk!

Google Asszisztens

A legtöbb okosotthonos rendszerhez tartozik általában egy digitális asszisztens, ami a Google Home esetében a Google Asszisztens lesz. Az Android operációs rendszert használó okostelefonok felhasználói által már jól ismert digitális segéd elképesztően hasznos társ lehet egy okosotthonban akkor, ha tudunk beszélni hozzá, azaz rendelkezik egy okoshangszóróval, ami lehet a hagyományos Google Home, egy Home Mini vagy egy Nest Mini is akár.

Az asszisztens segítségével tudjuk elérni az okosotthon hangvezérlő funkcióit, ezáltal a megfelelő utasításokkal irányíthatjuk az egyes eszközöket, felkapcsolhatjuk a villanyt, bezárhatjuk az ajtót vagy komplett folyamatokat indíthatunk el, így például ébredés után vagy lefekvés előtt beállíthatjuk, hogy milyen beállítások érvényesüljenek a lakáson belül.

Ezen felül a Google Asszisztens segítségével kereshetünk a világhálón, kérhetünk tájékoztatást a hírekről, az időjárásról vagy a forgalomról, elindíthatjuk vele kedvenc zenéinket, de használhatjuk segítségkérésre is. Érdekesség, hogy a vele felszerelt eszközök képesek felismerni az egyes családtagok hangját, ezáltal beazonosítani, hogy ki szólt hozzá, amivel rögtön aktiválódnak a korábbi profilok és keresési előzmények, így minden esetben a kérdéses illetőhöz igazodnak a funkciók.

Önmagában sajnos nem mindig elég

Bár a Google Home az egyik legjobb okosotthonos rendszer, és mint a fentiekben kiderült, rengeteg előnyös tulajdonsággal rendelkezik, önmagában azonban nem mindig lesz elegendő. Bár nyitottabb, mint az Apple HomeKit, azonban így is rengeteg eszközzel nem tud kommunikálni, ami a lakás kiépítésekor vagy a későbbi bővítéskor bizony nagy hátrányt jelenthet, tehát új és meglévő okosotthonnál egyaránt okozhat kellemetlenségeket.

Emiatt szükséges lehet mellé kiegészítő rendszer alkalmazására, ami képes arra, hogy biztosítsa a kommunikációt az összes eszközzel, amit hozzá akarunk csatlakoztatni a Google Home szisztémájához. Ezen a téren már globális kezdeményezés is indult a CHIP névre keresztelt egységes kommunikációs nyelv megteremtésének érdekében, de a jelen állás szerint vannak jobban működő és átfogóbb megoldások is a piacon, melyek egyfajta tolmácsként gyakorlatilag bármilyen okoseszközt, régit és újat egyaránt képesek integrálni egy zárt rendszerbe is, melynek ezáltal rögtön kinyílnak a kapui.

További cikkeink okosotthon témában itt.