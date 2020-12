4 kiegészítő, ami nem hiányozhat az irodából 2021-ben

2021-ben remélhetőleg véget ér a járvány, és a most home-officeban töltött idő egy részét újra az irodában fogjuk tölteni. Hogy ez jó hír vagy rossz hír, mindenki döntse el saját maga, de egy biztos: a járvány után az irodáknak is más elvárásoknak kell megfelelniük.

Talán a legfontosabb változás, hogy előtérbe kerül az egészségtudatosság, ami egyrészt a magasabb szintű higiéniai szabályokat jelenti majd, de olyan területekre is kihat, mint az egészséges testtartás elősegítése. Ezzel párhuzamosan természetesen a technológia is fejlődik, főleg az okos kütyük és a virtuális meetingek területén. Válogatásunk résztvevői azok az eszközök, amik a megváltozott igényeket a legjobban kielégítik.

1. Ózongenerátor

A rendszeres fertőtlenítés minden iroda életében központi kérdéssé vált. A legújabb kutatások szerint ugyanis a koronavírus (és valószínűleg még sok más vírusfajta) akár 72 órán keresztül is életben maradhat a különböző felületeken, így például a műanyagon és rozsdamentes acélon.

Tökéletes megoldás az alapos fertőtlenítésre az ózongenerátor. Ez a fantasztikus szerkezet a helyszínen állít elő ózonmolekulákat, amelyek rendkívül reaktív természetüknek köszönhetően azonnali kölcsönhatásba lépnek bármilyen élő szervezettel, elpusztítva a jelen lévő baktériumokat, vírusokat, de a penészt és a gombát is. Ugyanígy megkötik a kellemetlen szagokat okozó molekulákat is, és a poratkáknak sincs menekülés.

Használatuk egyszerű, mindössze pár szabályt kell betartani, és garantált a csíramentes, szupertiszta iroda!

Lehetséges az ózongenerátort bérelni is, így ez a remek eszköz bárkinek elérhetővé válik.

2. Okos távirányító

Előadásokhoz és tanfolyamokhoz a modern iroda kötelező kelléke az okos tv vagy okos kijelző. És ezzel együtt nem hiányozhat az okos távirányító sem, ami viszont általában nem az alapfelszereltség része, hanem külön rendelhető.

De miért éri meg beszerezni az okos távirányítót? Ennek az eszköznek a legfontosabb tulajdonsága, hogy automatikusan felismeri a kompatibilis eszközöket, és így a tv-hez csatlakoztatott többi eszközt is irányíthatjuk vele. Az okos távirányítókkal könnyebbé válik a kijelzőn történő navigáció is, az eszköz mozgatásával ugyanis a számítógépről ismerős kurzort irányíthatjuk könnyedén. Sok modellen pedig direkt gombokat találunk, amivel azonnal megnyithatóak a fontosabb alkalmazások.

3. Tv tartó konzol

A fent említett okos televíziókat és kivetítőket valahogyan a megfelelő helyre kell rögzíteni, amire egyszerű és nagyszerű megoldás a tv fali konzol. Dönthető és forgatható modellek közül válogathatunk, melyekkel könnyű elérni a mindenki számára ideális pozíciót.

A tv konzolokat azonban ennél szélesebb körben, monitorok tartására is használhatjuk. Így a monitorok ideális magasságba helyezhetőek, ezzel elősegítve a helyes test és fejtartást. Térelválasztóval felszerelt és falnak néző íróasztaloknál ideális a fali konzol, de bárhol elhelyezhető univerzális lehetőség az asztali monitor tartó. Ez utóbbiból akár laptop tartós vagy több monitor tárolására alkalmas verzió is kapható, így gyakorlatilag minden igényt kielégítő megoldásra teszünk szert. Plusz pont, hogy a helyes testtartás ösztönzése mellett még a hellyel is spórolhatunk!

4. Profi fej- vagy fülhallgató mikrofonnal

A virtuális meetingek korát éljük, és ez érthető okokból a jövőben sem lesz másképp. Érdemes tehát egy jó hangminőségű, a környezeti zajokat kiszűrő, megbízható mikrofonos fej vagy fülhallgatót venni, hiszen ezzel elejét vehetjük a későbbi bosszankodásnak, vagy az egymás nem értéséből fakadó időpazarlásnak. Nem elhanyagolható szempont, hogy ezeken az eszközökön a kedvenc zenéink is sokkal jobban szólnak.

Jó munkát mindenkinek!