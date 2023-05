Európában is bemutatkoztak a Huawei új csúcskategóriás okoseszközei

Több új csúcskategóriás terméket hozott az európai piacra a Huawei.

A vállalat Münchenben mutatta be új zászlóshajó készülékét, az elsőrangú fotós funkciókkal rendelkező HUAWEI P60 Pro-t, amely a valaha adott legmagasabb pontszámmal vezeti a DXOMARK független tesztlabor okostelefonos kamerákat rangsoroló friss listáját. Továbbá bemutatta az összehajtható okostelefonok új korszakát jelentő HUAWEI Mate X3-at, a HUAWEI WATCH 4 okosóra-sorozat legújabb tagjait, valamint a professzionális és otthoni használatra készített új generációs notebookjait.

A Münchenben bemutatott, legújabb technológiai fejlesztéseket felsorakoztató eszközökkel a Huawei megerősíti vezető szerepét a szórakoztatóelektronikai piacon, és továbbra is elkötelezett amellett, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a digitalizációt. A vállalat ennek érdekében jelentős összegeket fektet kutatás-fejlesztésbe, 20 kutatóközpontja van Európában. Tavaly a Huawei tette a legtöbb szabadalmi bejelentést az Európai Szabadalmi Hivatalnál (EPO), összesen több mint 4500 szabadalmat nyújtott be 2022-ben, 27 százalékkal többet, mint az azt megelőző évben.

DXOMARK: a P60 Pro a legjobb okostelefon fotózásra

Az Európában most debütáló HUAWEI P60 Pro zászlóshajó okostelefon az optikai rendszerek és az esztétikus kialakítás terén a P-sorozat örökségét viszi tovább. A készüléket továbbfejlesztett optikai rendszerrel, valamint az iparágban elsőként többlencsés Ultra Lighting telefotó kamerával szerelték fel. A telefonnal a fényképezés szerelmesei alacsony fényviszonyok között is – például naplementekor vagy sötétedés után –, akár nagyobb távolságból is rendkívül részletgazdag képeket készíthetnek.

A müncheni bemutatóval egyidőben jelentették be, hogy a HUAWEI P60 Pro érte el az eddigi legmagasabb pontszámot a DXOMARK független minőségellenőrző tesztlabor okostelefonkamera-rangsorának történetében. A kimagasló, 156 ponttal rendelkező HUAWEI P60 Pro a piacon jelenleg a legjobb okostelefon fotózásra. A tekintélyes portál nagyra értékelte a készülék technikai és fényképezési képességeit. A HUAWEI P60 Pro-nak nem ez az első elismerése, a készülék a napokban nyerte el a legjobb fotós képességekkel rendelkező okostelefonnak (Best Photo Smartphone) járó elismerést a TIPA World Awards 2023 zsűrijétől.

A kiváló fényképezési élményt szolgáló technológiai áttörésekkel a HUAWEI P-sorozat több mint 15 millió európai felhasználó számára a fényképezési innováció és a kiemelkedő dizájn szinonimája. „A csúcskategóriás, kicsi, mégis nagy teljesítményű Huawei okostelefon kameráknak köszönhetően minden felhasználó profi fotóssá válhat és a legjobb minőségben oszthatja meg fotóit a fontos pillanatokról. Az új HUAWEI P60 Pro a lenyűgöző fényképezési képességeivel ismét professzionális szintre emeli a digitális képalkotást, és újradefiniálja a fényképezés művészetét”, mondta Costin Mocanu, a HUAWEI Next Image Awards 2022 győztese.

Az okostelefon alkotói a természetből merítettek ihletet, amikor elkészítették az iparág első, gyöngyház textúrát idéző dizájnjával rendelkező hátlapját. A Rokokó Gyöngy változatban természetes ásványi gyöngyport alkalmaztak, hogy ragyogó hatást keltsen, és egyedi természetes textúra érzetét nyújtsa. A HUAWEI P60 Pro rendkívül tartós kialakítású, az új Quad-Curve kijelző és a kifejezetten Huawei-specifikus, strapabíró Kunlun üvegpanel szilárddabbá és a telefon leejtéséből eredő sérülésekkel szemben is ellenállóbbá teszi a készüléket.

HUAWEI Mate X3: úttörő, összehajtható innováció

A HUAWEI Mate X3 új mércét állít fel a könnyű, vékony és megbízható összehajtható okostelefonok kategóriájában. A HUAWEI Mate X3 a világ legvékonyabb és legkönnyebb, nagy képernyős összehajtható okostelefonja, amelyet minden fronton továbbfejlesztettek, legyen szó a belső és külső kijelzőkről, az új generációs, többdimenziós zsanérokról vagy a képalkotó rendszerről.

A HUAWEI P60 Pro és a HUAWEI Mate X3 is számos szerteágazó alkalmazáskínálattal érkezik. A Huawei alkalmazásboltja, az AppGallery intelligens kereséssel és különféle szolgáltatási lehetőségekkel még több opciót kínál a felhasználóknak kedvenc appjaik megtalálásához és használatához. Az appbolt folyamatosan új alkalmazásokkal bővül, és már havonta 580 millió felhasználó használja aktívan világszerte.

HUAWEI WATCH 4 okosórák

A Huawei továbbra is nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód népszerűsítésére, amihez a viselhető okoseszközök széles választékát kínálja. A HUAWEI WATCH 4-sorozat most bemutatott új tagjai, a HUAWEI WATCH 4 és a HUAWEI WATCH 4 Pro elődjeiknél is nagyobb hangsúlyt helyeznek az egészségfigyelésre: az egyérintéses, többpontos állapotkövetés technológia még egyszerűbbé teszi az egészségmegőrzést.

A többszörös olimpiai és világbajnoki aranyérmes sportoló Sir Mo Farah 2021-ben kezdte meg együttműködését a vállalattal a WATCH GT 3 bemutatásakor, a Huawei okosórái azóta szigorú edzéseinek és egészséges életmódjának szerves részét képezik. „Nagyon szeretem a Huawei okosóráinak széles választékát. Mindegyik kínál valami egyedit, legyen szó a WATCH GT Runner szuperpontos GPS-éről, vagy az új WATCH Ultimate gyönyörű luxus dizájnjáról. Bármit is csinálok, vagy bárhová is megyek, mindig megtalálom az igényeimnek megfelelő eszközt. Az új HUAWEI WATCH 4 ismét telitalálat. Bár legtöbben azt gondolják, hogy az edzőmmel csak a futóképesség nyomon követésével foglalkozunk, valójában az általános egészségügyi mutatók is nagyon fontosak a teljesítményszintem elemzéséhez. A WATCH 4 órával minden információt egyszerűen elérhetek egy gomb megnyomásával. Imádom!”, mondta Sir Mo Farah.

Új generációs PC-k professzionális és otthoni használatra

A Huawei emellett bemutatta az új HUAWEI MateBook X Pro-t, egy ultravékony notebookot, amely egyszerre esztétikus, innovatív és intelligens, egyúttal rendkívül könnyű és kényelmesen hordozható. Továbbá Münchenben debütált az európai piacon a 2,5K felbontású, nagyképernyős HUAWEI MateBook 16s, amely egy nagy teljesítményű, 13. generációs Intel® Core™ processzor hajt.

