Melyek most a legnépszerűbb barkácsgép márkák?

Egyre népszerűbbek a neten fellelhető barkácsolási tippek és ezzel együtt a barkácsgépek is egyre nagyobb érdeklődést váltanak ki.

Nincs is jobb érzés annál, mint amikor mi magunk készítjük el otthonunkba a bútorokat vagy esetleg fúrjuk fel a falra a polcokat, esetleg egy saját ágyat is össze tudunk állítani. Az otthoni barkácsolás segít az aktív pihenésben és még a pénztárcánkat is megkíméli.

Íme néhány népszerű barkácsgép márka

Könnyebb tisztában lenni a legnépszerűbb márkákkal az olyan weboldalak segítségével, mint például a profibarkacs.hu.

Az akkus fúrócsavarozó gépek közül talán senkinek sem kell bemutatni az Einhell márkát. Az Einhell akkus fúró-csavarozó TC-CD 18-2 Li ára 36 000 Forint környékén mozog, viszont ezért az árért biztosan minőségi terméket kapunk, amely nagyon sokáig segíti az otthoni barkácsolási munkák elvégzését. Ezt a gépet kifejezetten erőteljes csavarozáshoz és gyors fúrásokhoz tervezték. Kétfokozatú hajtómű, 18+1 forgatónyomaték beállítási lehetőség, egyszerű szerszámcsere, ergonomikus felület jellemzi. A fúró további előnye, hogy egy beépített LED is segíti a munkaterület megvilágítását. A termékkel egy védőtáskát is kapunk ajándékba, így a tárolását is roppant könnyedén megoldhatjuk.

A fűrészelő és vágó gépek közül otthonunkban a dekopírfűrészt tudjuk jól kihasználni. A Yato akkus dekopírfűrész hosszú munkaidőt tesz lehetővé és teljesítménye sem elhanyagolható. A késcserélést könnyedén, szerszámok igénybevétele nélkül végezhetjük el. Egyenes vágáshoz és egy körben történő vágáshoz is használhatjuk alacsony rezgésszint mellett. Az Einhell márkának is érdemes megtekinteni a TC-JS 18 Li akkumulátoros dekopírfűrészét, amely nagy segítséget nyújt a különféle anyagok vágásához. Ezen a gépen egy univerzális fűrészlapbefogó található, amely szintén szerszám nélküli késcserét tesz lehetővé. A gépen egy fúvófunkció is megtalálható, amelynek hála a munkaterületet folyamatosan tisztántarthatjuk, így pontosan látni fogjuk, hogy mit és hogyan vágunk. Ennél a készüléknél érdemes odafigyelni ara, hogy az akkumulátort és a töltőt külön kell megvásárolni.

Egy otthoni forrasztóállomás beszerzésével szintén nem lőhetünk mellé, hiszen így például a kerítések javítását is elvégezhetjük mi magunk. Az Extol Industrial forrasztóállomás teljesítménye 70 W és a mikroprocesszorral szabályozható hőfoka 200 és 450 Celsius fok között szabályozható. A gumírozott markolat és az LCD kijelző mind megkönnyítik a munkavégzést. Ezt a készüléket általában elektronikai munkákhoz ajánlják. A forrasztópáka segítségével vághatunk és forraszthatunk műanyagot, emellett, ha úgy hozza kedvünk, akkor faanyagokba is égethetünk különféle feliratokat.

Ha szívesen foglalkoznánk otthonunkban kárpitozással, akkor egy tűzőgépre mindenképpen szükségünk lesz. Az Einhell TC-EN 20 E tűzőgép az optimális eredmény elérése érdekében elektronikus ütőerő választást tesz lehetővé. Egy biztonsági zár teszi lehetővé a probléma nélküli munkavégzést, hiszen megakadályozza, hogy véletlenszerű kioldás történjen, így biztosan elkerülhetjük a sérüléseket.

