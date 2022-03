Látássérültek számára fejlesztett kijelzőt a Dot

Nagy öröm látni, hogy a legtöbb gyártó már kifejezetten nagy figyelmet szentel a különböző kisegítő lehetőségek fejlesztésére a hétköznapi eszközök tervezésekor, illetve itt van például a Dot, amely vállalat kifejezetten látássérültek számára készít életüket megkönnyítő kütyüket. A Braille-írást alkalmazó órájuk után egy újabb „megjelenítőn” dolgoznak, amely számok mellett betűket és ábrákat is képes kirajzolni.

A Dot Pad pixelek helyett 2400 darab apró bogyót alkalmaz, amelyeket az eszköz elektromágnesek segítségével képes gyorsan, és viszonylag halkan le-fel mozgatni, ezek pedig így tapintható képpontokként funkcionálnak.

Az eszközön két bogyócsoportot is találunk, közülük az alsó, kisebb rész a hagyományos Braille-írás megjelenítésére szolgál, míg a felső, nagyobb területen egyszerűbb ábrák, grafikonok, vagy akár betűk és számok megjelenítése is lehetséges, amiket a vakok segítésére szolgáló, elterjedtebb technológia, a hangos felolvasás nem képes átadni a felhasználóknak. Ez a megoldás remélhetőleg könnyebbé teszi majd a tanulást, akár a Braille-írást még nem ismerő gyerekek számára is.

Külön plusz pont jár azért, hogy az egyébként Bluetooth kapcsolaton keresztül kommunikáló (és beépített, 11 óra üzemidőre képes akkumulátorral rendelkező) Pad iPhone-ról és iPadről vezérelhető, továbbá támogatja a rendszer VoiceOver funkcióját, amelynek segítségével képes grafikai tartalmakat kiküldeni a „kijelzőre”, sőt, az Apple publikált egy új API-t, amivel a fejlesztők felkészíthetik alkalmazásaikat a Dot Padhez hasonló eszközökkel való együttműködésre.

Forrás: Prohardver