Újabb két HONOR okostelefon frissül Android 10-re

A Honor bejelentette, hogy az Android 10 és az EMUI 10.0 frissítés a márka két korábbi, 2018-ban piacra dobott telefonjára, a Honor 10-re és a Honor View 10-re is elérhető.

Az Android jelenlegi legfrissebb verziójával a készülékek kezelőfelülete is megújul, ami érinti többek között a kameraalkalmazást is. A telefon kijelzőjén ugyanis még az exponálógomb lenyomása előtt, valós időben megnézhetjük a különböző filtereket. Emellett a rendszer érzékenyebb a felhasználói visszajelzésekre, és a sötét módban (Dark Mode) való megjelenítést is támogatja.

A frissítés július első feléig mindkét modellre elérhető lesz, letölteni a Beállítások menüponton belül a Rendszer és Frissítések almenüből lehetséges wifi vagy mobilinternet kapcsolat segítségével.

Az Android és ezzel együtt az EMUI legfrissebb verziója ezzel már összesen 7 hazai forgalomban kapható Honor okostelefonra érhető el, ezek a Honor 20 Pro, a Honor View 20, a Honor 9X, a Honor 20, a Honor 20 Lite, a Honor 10 és a Honor View 10.