A Kyndryl Magyarország elnyerte a 2024-es Great Place To Work® minősítést

A Kyndryl (NYSE: KD), a világ legnagyobb IT infrastruktúra-szolgáltatója büszkén jelenti be, hogy Magyarországon elnyerte a Great Place To Work® minősítést™.

A rangos elismerés kizárólag azon alapul, hogy a jelenlegi munkatársak mit mondanak a Kyndrylnél szerzett tapasztalataikról. A Great Place To Work® a munkahelyi kultúra, a munkavállalói élmény és a vezetői magatartás globális elismerése, amely bizonyítottan piacvezető bevételt, a munkavállalók megtartását és fokozott mértékű innovációt eredményez.

A Great Place To Work kutatás szerint az álláskeresők 4,5-szer nagyobb valószínűséggel találnak kiváló vezetőt egy minősített munkahelyen. Emellett a tanúsított munkahelyek munkatársai 93%-kal nagyobb valószínűséggel szeretnek munkába járni, és kétszer nagyobb valószínűséggel kapnak tisztességes fizetést, illetve részesedést a vállalat nyereségéből, továbbá méltányos esélyük van az előléptetésre.

„Szolgáltató vállalatként az emberek állnak minden tevékenységünk középpontjában, és a mi felelősségünk, hogy olyan munkahelyet teremtsünk, amely támogatja fejlődésüket, jóllétüket és sikerüket. Ennek szellemében elkötelezettek vagyunk a közösségeink támogatása mellett, miközben folyamatosan erősítjük az innováció, az együttműködés és a közös értékek kultúráját”

– mondta Presszer Péter, a Kyndryl Magyarországért és Dél-Afrikáért felelős alelnöke.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a Kyndryl Magyarországon elnyerte a Great Place To Work® tanúsítványt, amely az általunk felépített kultúra és kivételes csapataink elkötelezettségének bizonyítéka.”

A Kyndryl elkötelezett a pozitív, befogadó munkakörnyezet megteremtése mellett, ahol minden munkavállaló jól boldogulhat és fejlődhet. A 2025-ös pénzügyi évben például a Kyndryl új globális, jóléti stratégiát indított el „Kyndryl Be Well” néven. Ez tovább erősíti annak fontosságát, hogy a cég proaktívan foglalkozzon a munkahelyi jóllét kérdésével, és lehetővé teszi minden munkatársnak az empátia kultúrájának alakítását. A Kyndryl Be Well olyan programok, szolgáltatások és irányelvek révén valósul meg, amelyek támogatják az összes Kyndryl munkatárs és családtagjaik – beleértve a házastársakat, élettársakat és 26 év alatti gyermekeket – fizikai, mentális, társadalmi és pénzügyi jóllétét. A vállalat ezzel egységes jólléti ajánlatot nyújt valamennyi kollégájának szerte a világon.

A vállalat emellett minden munkatársat felkészít arra, hogy különböző módszerek segítségével műszaki, vezetői és üzleti készségeket fejlesszen. Számukra ez értékes lehetőség arra, hogy új tudásra tegyenek szert, és szaktudásukat világszerte számos iparág vezető vállalkozásainak támogatásában kamatoztassák. A dolgozók a 2024-es pénzügyi év végéig 723 000 képzést végeztek el, és 78 000 digitális hitelesítő bizonyítványt szereztek meg.

A Kyndryl versenyképes kompenzációt és juttatásokat, rugalmas munkaszervezést, elismerési és jutalmazási programokat, valamint az innováció és az együttműködés kultúráját kínálja. Tudjon meg többet a Kyndryl 2024-es Vállalati Társadalmi Felelősségvállalási jelentéséből, és a további díjak és elismerések megtekintéséből itt.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!