Újabb lépés a fenntartható és biztonságos közlekedés felé

A Trans-Sped és a Secret Control GPS Kft. közösen, a hazai fuvarozás történetében egyedülálló módon megvalósították az adatalapú vállalatirányítást, emellett informatikai eszközökkel megmérték és speciális tréningek segítségével módosították a járművezetők vezetési stílusát, hogy fenntartható módon csökkentsék a fuvarozás költségeit.

A logisztikai feladatok hatékony ellátása soktényezős folyamat, melyben akár egy-egy építőelem módosításával is nagyfokú javulás érhető el. A közúti szállítás esetében az egyik ilyen tényező a sofőrök vezetési technikája. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vezetői készségek módosításával és annak maximalizálásával akár 15%-os fenntartható üzemanyag-fogyasztás csökkenés is elérhető.

Ez kiemelt terület a Trans-Sped működése szempontjából is, hiszen saját gépjárműflottája több mint kétszáz járműből áll, melyek megállás nélkül járják egész Európát. Az optimális vezetési stílus az üzemanyag-fogyasztás csökkenése mellett, a csökkentett környezeti hatások és a logisztikai költségek mérséklésében is kulcsfontosságú, emellett pedig biztonságosabb közlekedést is eredményez.

A Trans-Sped küldetésének tekinti logisztikai folyamatainak folyamatos fejlesztését, a hatékonyság növelését. Ezen dolgozik az ügyféligényekre szabott egyedi szolgáltatásaival és saját fejlesztéseivel is. A különböző területeken tett lépéseknek pedig együttesen már látványos eredményei vannak.

„A munkaszervezés és a technikai feltételek a képlet egyik felét adják, nem hagyható figyelmen kívül az egyik legfontosabb elem, az emberi tényező sem. Az innovációra fogékony, és az akár évtizedek megszokásain változtatni képes sofőrökön múlik, hogy a potenciális előnyök valósággá váljanak. A Trans-Sped számára éppen ezért kiemelten fontos a kollégák folyamatos képzése, fejlesztése. A Secret Controllal való együttműködés remek lehetőség a sofőrök tudásának bővítésére is, melyre a folyamatos együttműködésen túl a vezetéstechnikai képzések adnak alkalmat”

– mondta Tóth Csaba, a Trans-Sped Kft. fuvarozási igazgatója.

A Secret Control segítségével a Trans-Sped képes befolyásolni és javítani járműveinek üzemanyag-hatékonyságát. A Colibri EcoScore System a Secret Control egy üzemanyag-megtakarítást célzó, átfogó megoldása. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Colibri programnak köszönhetően a Trans-Sped járműveinek átlagos üzemanyag-használata csökken. A vállalat vezetéstechnikai elemzései és tréningjei pedig nemcsak üzemanyag-megtakarítást, de képességfejlődést és optimalizált költségeket is eredményeznek.

2021 nyarán a Secret Control szakemberei a Trans-Sped minden 3,5 tonna feletti járművébe beépítették a Colibri rendszerét. Ez a rendszer a vezetéstechnikai értékelésen kívül alkalmas a magyarországi útdíjfizetésen túl a tachográf kártya letöltésére is. A beépítéssel egy időben a Trans-Sped egyik kollégája megszerezte a vezetéstechnikai tréner képesítést, így azóta folyamatosan zajlik a Trans-Sped sofőreinek képzése, mely eddig összesen 67 főt érintett. A tréningeket 4 helyszínen: Tata, Budapest, Debrecen és Nyíregyháza térségében végzik. A helyszínek kiválasztása a fuvarfeladatok függvénye, viszont a tréning hatékonysága és a kiértékelések szempontjából fontos, hogy az adott helyszíneken a tréningútvonalak hasonló nehézségűek legyenek. A sofőrök a rendszer segítségével látványos eredményeket hoznak. A jelenlegi kollégákon túl, pedig az újonnan belépő sofőröket is igyekeznek minél hamarabb bevonni az oktatásba, hiszen a Colibri segítségével a Trans-Sped sofőrei mind nagymértékű fogyasztáscsökkenést érhetnek el járműveikkel, emellett pedig olyan vezetési technikákat sajátítanak el, mint például a tartósfék megfelelő használata, amellyel az üzemi fékhasználat is jelentősen csökkenthető. Így a tréningen elsajátított és gyakorolt készségekkel gazdaságosabban üzemeltethetik járműveiket.

„A technológiai újítások kétségtelenül előnyösek, ám ugyanilyen fontos, hogy megfelelő felkészítést kapjanak a sofőrök annak érdekében, hogy bizalmuk legyen az újítások iránt és azokat a lehető legjobban hasznosíthassák a munkájuk során. Jelen esetben a Colibri rendszer beépítésével és vezetéstechnikai tréningekkel segítjük a Trans-Sped kollégáit, hogy javítsunk az előrelátáson, gázpedálkezelésen és a váltóhasználaton. Ilyen egyszerű beavatkozások is elegek ahhoz, hogy akár 15%-os üzemanyagfogyasztás-csökkenést érhessünk el. Jelen piaci körülmények között, ez a beruházás már az első hónapban, valamint utána is folyamatos nyereséget képes termelni minden olyan vállalat számára, mely változtatni akar üzemanyagfelhasználásán. Mivel a sofőrökről adott értékeléseink minden gépjármű esetén objektívek, pontosan látjuk, melyik sofőrnek mely területen van még szüksége további tréningekre”

– mondta Cserép Gergely, a Secret Control GPS Kft. kereskedelmi igazgatója.