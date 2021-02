2020-ban alig néhány hét alatt felborult a mindennapok korábbi rendje.

Azt ugyan lehetetlen megjósolni, hogy mennyire lesznek tartósak ezek a változások, de az egyértelmű, hogy a járványhelyzet hatására tartósan felértékelődött a saját gépjármű szerepe, az autósok pedig keresik a praktikus és költséghatékony megoldásokat. Ennek az egyik nagy nyertese a négyévszakos abroncs.

A járványhelyzet miatti korlátozások kérlelhetetlenül átszabták az életvitelünket. A kényszerű életmódváltás része sokak számára a távmunka, a szabadidős tevékenységek drasztikus beszűkülése. Lényegesen ritkábban mozdulunk ki otthonról és tudatosan keressük a legrövidebb útvonalakat. Noha a megtett kilométerek számát tekintve kevesebbet autózunk, ha mégis útnak indulunk, lehetőség szerint a saját járművet részesítjük előnyben a tömegközlekedéssel szemben. A mobilitásra való igény nem csökkent, viszont átalakult: az autósok a költségkímélő megoldásokat részesítik előnyben. A Hankook arra számít, hogy a gumiabroncs-értékesítés 2021-ben ezért még inkább a gazdaságos, ugyanakkor nagy teljesítményű, hosszabb élettartammal rendelkező opciók felé mozdul el.

A négyévszakos lehet a hosszútávú nyertes

A tudatosabb autóhasználat megmutatkozik az abroncsválasztásban is: a legfrissebb európai abroncseladási statisztikák megerősítik, hogy egyre több gépjármű-tulajdonos szereltet fel négyévszakos abroncsokat. Az egész évben használható gumik mellett számos érv szól: gazdaságos alternatívát jelentenek, használatukkal pedig elkerülhető a szezonális gumicsere és a sorban állás a gumis műhelyek előtt.

Az ilyen típusú abroncsok választásánál azonban figyelembe kell venni több szempontot, amire Tomin István, a Hankook Tire műszaki vevőszolgálatának vezetője hívja fel a figyelmet:

„Alapvetően nem hiába létezik külön téli és külön nyári abroncs, hiszen ezek célzottan az adott körülményekre lettek tervezve. De a négyévszakos abroncsok sokak számára ideálisak lehetnek. Akik városban élnek, átlagosan kevesebbet használják autójukat, télen pedig nagyon ritkán – vagy komoly havazások során le is teszik –, azoknak remek választás. Természetesen nem fogják elérni a dedikáltan téli vagy nyári abroncsok teljesítményét, de a tesztek is egyre jobban bizonyítják, hogy minőségben komoly fejlődést értünk el és mára piacvezető technológiával gyártjuk az ilyen termékeinket”.

Miben más a négyévszakos abroncs?

A nyári guminál lágyabb a keveréke, hogy hűvösebb időben is tapadjon, ne váljon rideggé. Ránézésre inkább télinek látszik, a felhasznált anyagok tekintetében inkább a nyári felé húz, míg a mintázata a kettő keveréke. Megtalálhatók rajta a téli abroncsok lamellái amelyek segítik a fékhatást és kapaszkodó éleket biztosítanak. Valamint a csatornák is nagyban hozzájárulnak a hóban való biztonságos vezetéshez, mivel a téli abroncsokhoz hasonlóan összetömörítik a havat a mintázatban, így jelentős nyomatékátvitelt tesznek lehetővé. Ugyanezek a csatornák vezetik el a vizet az abroncs alól enyhébb körülmények között. A vegyes mintázati kialakítás általában nyáriasabb, kevésbé lamellált külső vállrészt, és erősen lamellált belső mintaelemeket takar – előbbi a kanyarstabilitást, utóbbi a jó nyomatékátvitelt szolgálja. Bár a négyévszakos abroncsot költséghatékonyság céljából hosszú távra veszik a tulajdonosok, mivel az egész évben az autón van, a használat intenzitásától függően gyorsan kophat. Ezért a négyévszakosok esetén még nagyobb jelentősége van az abroncsok forgatásának. A meghajtott tengelyen minden abroncs gyorsabban kopik, ezért évente legalább egyszer cseréljük meg őket a hajtott és nem hajtott tengelyeken.

A kategória legjobbja

A vásárlók bizalmáért persze meg kell dolgozni: a Hankook több mint 20 éves fejlesztési munkájának köszönhetően mára a világ egyik vezető technológiai szereplőjévé vált a négyévszakos futófelületek terén is. A Kinergy 4S 2 négyévszakos személygépkocsi-abroncs – ami Kinergy 4S 2 X néven elérhető SUV-k számára is – évszaktól és időjárástól függetlenül biztosítja a biztonságos vezetés élményét. Hogy mennyire jó választás, azt az Auto Bild Allrad tesztje is alátámasztja: a német autósmagazin szerkesztői a 2020. év legjobb négyévszakos abroncsának választották, kiemelve remek vezetési tulajdonságait, a dinamikus kormányozhatóságot, a kanyarstabilitást és a meggyőzően rövid féktávot enyhe havazás vagy nedves útfelület esetén is.