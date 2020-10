Díjazták a Hankook virtuális összetétel-tervezési rendszerét

A European Rubber Journal által szervezett Journey to Automation Awards (J2A, vagyis „Út az automatizálás felé”) díjátadó „Gumiabroncsgyártás – Gyártó” kategóriájában „kimagaslóan elismertként” tüntették ki a prémium minőségű gumiabroncsokat gyártó Hankook vállalatot. A cég a díjat a virtuális összetétel-tervező rendszeréért érdemelte ki.

A prémium minőségű gumiabroncsokat gyártó Hankook vállalatot a Journey to Automation Awards (J2A, vagyis „Út az automatizálás felé”) díjátadón „kimagaslóan elismertként” tüntették ki a „Gumiabroncsgyártás – Gyártó” kategóriában. A gépjárműipar egyik világvezető folyóirata, a European Rubber Journal (ERJ) által szervezett J2A díjátadó a gumiabroncsgyártók automatizálásban és a digitális transzformációban tett erőfeszítéseit jutalmazza. Az ünnepélyes megnyitón elismerték a Hankook virtuális összetétel-tervező rendszerét, amely előrejelzi a gumiabroncsok anyagtulajdonságait, és mesterséges intelligenciával történő elemzés révén megállapítja az optimális összetételt.

A 2015-ben létrehozott virtuális összetétel-tervező rendszert egy, a mesterséges intelligencia által vezérelt gumiabroncs-fejlesztés alapjait meghatározó projekt keretében fejlesztették ki. A Hankook számos adatot gyűjtött a korábbi, mesterséges intelligenciát alkalmazó abroncsokkal kapcsolatos kutatásából, és egy sor elemzést végzett annak megállapítása érdekében, hogy azok felhasználhatók-e nagy adathalmazokként, valamint alkalmazható-e a mesterséges intelligencia.

Az ezt követő években a Hankook a rangos Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) intézettel dolgozott együtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó modell fejlesztésén. Az együttműködés révén javult a pontosság azáltal, hogy új, mesterséges intelligenciát alkalmazó technológiákat – például automatikus gépi tanulást – alkalmaztak. Ezt követte az Amazon Web Services (AWS) valamennyi folyamatba történő integrálása, lehetővé téve a Hankook számára például a virtuális összetétel-tervező rendszerből származó óriási méretű adathalmazok tárolását, feldolgozását és elemzését. A Hankook jövő évben tervezi a mesterséges intelligencia-rendszer összetétel-fejlesztési folyamatba való fokozatos integrálását, a virtuális összetétel-tervező rendszer technológiáját pedig 2023-ig szeretné tökéletesíteni.

„Megtisztelő számunkra, hogy elismerték a mobilitás jövőjének megváltoztatása, valamint a digitális transzformációból eredő végtelen lehetőség érdekében tett erőfeszítéseinket. Hisszük, hogy ekötelezettségünk ezen új törekvés előremozdítása iránt nem csupán az abroncsok jövőbeni gyártásának módját változtatja majd meg, hanem a gépjárműipar területén teljes egészében új paradigmaváltást eredményez majd”

– nyilatkozta Bonhee Ku, a Hankook Tire & Technology Co., Ltd. alelnöke és technológiai vezetője.

A virtuális összetétel-tervező rendszeren kívül a Hankook több mesterséges intelligencián alapuló fejlesztésen is dolgozott. Ilyen a mesterséges intelligencia alapú és digitális szenzorokkal működő „Automatic Inspection Process” ellenőrző rendszer, valamint a létesítményben előforduló esetleges meghibásodásokat előrejelző CMS+ (Hankook Condition Monitoring System) is. Ezek a fejlesztések segítik a vállalatot abban a törekvésében, hogy a digitális transzformáció területén is vezető szerepet tölthessen be az autóiparban.