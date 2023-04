Bosch–BME együttműködés az elektromos hajtásláncok kutatás-fejlesztéséért

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán átadták a Bosch innovációs ökoszisztémájának részét képező Innovatív Járműtechnológiák Kompetencia Központot. Az új központ eszközei és szimulációs rendszerei egyedülállóak a hazai műszaki felsőoktatásban. Segítségükkel a hallgatók az elmélet mellett naprakész gyakorlati tudásra tehetnek szert, illeszkedve a hazai és nemzetközi iparági trendekhez, igényekhez. A Műegyetem kampuszán megvalósult fejlesztés – a BME KJK képzéseihez kapcsolódóan – évente 60-80 egyetemi hallgató mellett a kar oktatói számára is korszerű teret biztosít szakmai munkájuk támogatásához.

Kulcsszerep a mérnökképzésben és a jövő technológiájának fejlesztésében

A hazai Bosch csoport közel 15 éve működik együtt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a most átadott Kompetencia Központ újabb mérföldkő a közös úton. Az új Kompetencia Központ célja olyan kutatás-fejlesztési projektek megvalósítása, melyek az elektromobilitás jövőjét szolgálják és az innovatív ipari gyakorlatba is átültethetők.

„A Bosch hosszú távú stratégiájának része a felsőoktatás és az ipari kutatás-fejlesztés kapcsolatának erősítése egy egyedülálló innovációs ökoszisztéma kiépítésével. Fontosnak tartjuk, hogy az akadémiai szektorral összefogva részt vegyünk az innovációs iparág formálásában, és aktív partnerként hozzájáruljunk az új mérnökgenerációk képzéséhez. Hiszünk benne, hogy közösen még hatékonyabban tudunk előrelépni a jövő kihívásainak megoldásában”

– fogalmazott Kemler András, a Robert Bosch Kft. műszaki területekért és a telephely működéséért felelős ügyvezető igazgatója.

Nagyobb hatótáv, optimális működés: az elektromos járművek tökéletesítése a cél

Az Innovatív Járműtechnológiák Kompetencia Központ tevékenysége az elektromos járművek hajtásláncainak fejlesztésére fókuszál. Az új központban a BME és a Bosch szakemberei olyan szimulációs és tesztelési környezetben dolgozhatnak, ahol az elektromos hajtáslánc, illetve részegységeinek működését az eddigieknél pontosabban tudják modellezni, és a közös kutatás-fejlesztési munka eredményeként az elektromos járművek működését még jobban tudják optimalizálni. A cél, hogy az elektromos hajtásláncok hatásfoka javuljon, a hatótávok növekedjenek, a rendelkezésre álló akkukapacitás és az energiafogyasztás pontosabban előrejelezhető legyen. Így az elektromos járművek töltési igénye és a célhoz való eljutásuk is tervezhetőbbé, kiszámíthatóbbá válhat a jövőben.

„A technológiavezető iparvállalatokkal való aktív és sokszintű együttműködés a valódi kihívásokat megoldani tudó mérnökök képzésének egyik kulcsa. Az ipari kutatási megbízások révén az egyetemi oktatók a hallgatókkal és a mérnökökkel közösen vesznek részt a kutatási kérdések megválaszolásában és első kézből megszerzett tapasztalat kerül átadásra az oktatás során.”

– emelte ki Dr. Zöldy Máté DSc., a BME MSc Járműmérnök Szakbizottság vezetője.

Inspiráló kollaboratív terek az oktatás és a kutatás szolgálatában

A Bosch és a BME közötti együttműködés keretében egy új, mintegy 350 négyzetméteres, az oktatási-kutatási munkát szolgáló, modern szemléletben megálmodott irodateret is kiépítettek a Kompetencia Központ részeként. A korszerű kollaboratív teret a Bosch által bevezetett New Way of Working koncepció jegyében alakították ki. Open office elrendezést, „ház a házban” tárgyalókat, elmélyülést támogató, hangszigetelt könyvtárszobát, valamint közösségi, étkezési és együttműködési térként egyaránt funkcionáló „work café”-t hoztak létre. A cél az volt, hogy az egyéni és a csoportos munka hatékonyságát növelő, az együttműködést támogató, inspiratív munkakörnyezet és térszervezés jöjjön létre.

Az Innovatív Járműtechnológiák Kompetencia Központ a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) Alap által támogatott „019-1.3.1-KK-2019-00004” számú projekt keretein belül valósult meg.

Vissza a jövőbe: történelmi versenyautóból elektromos tesztjármű

Az új Kompetencia Központ egyik különleges projektjeként egy oldtimer stílusú tesztautót is a kutatás-fejlesztés szolgálatába állítanak, melybe a mai kor legkorszerűbb technológiáit építik be. A különleges tesztjármű elektromos hajtásláncának összetevői modulárisan cserélhetők és valós működés közben tesztelhetők lesznek. A különböző elektromos komponensek így pontosabban mérhetővé, a hajtáslánc működése, melegedése, hatótávja optimalizálhatóvá válik.

A tesztjárművel digitális adatgyűjtésre nemcsak az új Kompetencia Központ tesztlaborjának görgős tesztpadján, hanem valós körülmények között a ZalaZone tesztpályán, sőt a világ egyik legismertebb korhű nemzetközi autóversenyén is sor kerül majd. A futamok során a régi-új autócsoda folyamatos mérési adatokkal járul majd hozzá a jövő elektromos autózásának fejlődéséhez, valamint a Bosch részegységek és rendszerek optimalizálásához.

