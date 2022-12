2023-ban is folytatja fejlesztéseit Magyarországon a Schneider Electric

Innovációs hub megnyitása Szigetszentmiklóson, másfél millió eurós beruházás lezárása Kunszentmiklóson, létszámbővítés a Budapesten működő globális beszerzési központban – folyamatos volt a fejlődés idén is a Figyelő TOP200 Gálán Az év innovatív vállalata díjjal elismert Schneider Electric-nél.

A társaság jövőre sem vesz vissza a tempóból: magyarországi története legnagyobb beruházását valósítja meg Dunavecsén, ahol mintegy 40 millió euróból épít okosgyárat.

Jelentős fejlesztéseket és bővülést hozott a 2022-es év is a Schneider Electric magyarországi érdekeltségeinél. A társaság márciusban nyitotta meg a legmodernebb energiamenedzsment és épületautomatizálási megoldásokat bemutató új létesítményét Szigetszentmiklóson. Az Innovation HUB névre hallgató központnak komoly szerepet szánnak a szemléletformálásban és az oktatásban is.

Idén lezárult egy 1,6 millió eurós beruházás a társaság kunszentmiklósi üzemében, melynek keretében új lemezmegmunkáló gépet állítottak be a termelésbe, megújult a festőüzemük, illetve komoly informatikai fejlesztéseket is megvalósítottak. A fejlesztések eredményeként a középfeszültségű kapcsolóberendezéseket gyártó üzemben azzal számolnak, hogy a lemezmegmunkálásban 30 százalékkal nő majd a kibocsátásuk, a festési kapacitás pedig 20 százalékkal bővül, illetve a korszerű technológiának köszönhetően évente 60 százalékkal csökken a gázfelhasználás. A kunszentmiklósi gyárban jelentős, 240 ezer euró értékű digitális transzformációs projekt is megvalósult az elmúlt időszakban. A digitális átállásban elért eredményeknek köszönhetően az üzem tavaly ősszel elnyerte a Smart Factory elismerést a Schneider Electric globális hálózatán belül, és idén sikerült is megtartani a minősítést.

A dinamikus bővülést tapasztaltak a vállalat gyöngyösi üzemében is, amelyben meghatározó szerepet játszik egy több ütemben megvalósult, összesen mintegy másfélmilliárd forintos beruházás. A múlt évben lezárt fejlesztés keretében gyárbővítést hajtottak végre, 1800 négyzetméteres alapanyagraktár és hasonló méretű késztermék-raktár épült, illetve egy új lemezmegmunkáló sort telepítettek annak érdekében, hogy saját maguk tudják elkészíteni az egyes termékcsaládok lemezburkolatait.

A cég folyamatos innovációját a hazai szakmai közeg is elismerte, idén a Figyelő TOP200 Gálán Az Év Innovatív Vállalata díjat adományozták a társaságnak.

„Nálunk az innováció nem csak a hétköznapi értelemben van jelen, hanem abban is, hogy milyen tudást, szolgáltatásokat kínálunk ügyfeleinknek, amellyel jelentősen növelhetik energiahatékonyságukat és csökkenthetik költségeiket, illetve károsanyag-kibocsátásukat. Természetesen folyamatosan fejlesztjük berendezéseinket és alkalmazásainkat, amelyek közül több megtekinthető az Innovation Hub-ban is”

– mondta el Veres Zsolt, a Schneider Electric országigazgatója.

A vállalat jelenleg is mintegy 2000 főt foglalkoztat Magyarországon és ez a csapat folyamatosan bővül. Budapesten működik a cég egyik globális beszerzési központja, a részleg nemzetközi vezetőjének székhelye is a magyar főváros, innen irányítanak évi 14 milliárd euró értékű beszerzést. Ez a részleg jelenleg 250 főt foglalkoztat, de a tervek szerint a közeljövőben 300 fősre bővül majd.

A fejlesztések jövőre sem állnak le a Schneider Electric-nél, folytatódik ugyanis a kivitelezése a cég új, Dunavecsén épülő okosgyárának. A 40 millió eurós beruházás eredményeként megvalósuló 25 ezer négyzetméter területű üzem korunk minden technológiai, fenntarthatósági és digitális elvárásának megfelel majd: karbonsemleges működés mellett és a legfejlettebb ipari technológia segítségével gyártják majd elektromos elosztóberendezések középfeszültségű termékeit.

„Az idei beruházásaink és fejlesztéseink, illetve a dunavecsei projektünk is mutatják, hogy elkötelezettek vagyunk a magyar piac iránt. Úgy gondolom, a jelenlegi helyzetben még inkább felértékelődik a vállalkozások körében az energiahatékonyság, mi pedig készen állunk arra, hogy termékeinkkel és szolgáltatásainkkal támogassuk a magyar cégeket az ezzel kapcsolatos törekvéseikben. A múlt évben a hazai érdekeltségeink összesített árbevétele közel 340 milliárd forint volt, ezt idén a számításaink szerint sikerül túlszárnyalni és jövőre is további növekedéssel számolunk”

– tette hozzá Veres Zsolt.

