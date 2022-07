Termeléskövetés a Rábánál

A RÁBA Járműipari Holdingnál elindult online termelési adat gyűjtő projekt célja, hogy elsősorban a termelőberendezésekről gyűjtsön valós időben termelési adatokat.

Ez segíti a döntéshozókat, információval szolgál arról, hogy a gyártósor éppen milyen kibocsátással rendelkezik, illetve az előtte lévő időszakban milyen adatokkal rendelkezett -kezdi a Siemens részvételével elindult rendszer bemutatását Szilágyi Gábor, a RÁBA ipar 4.0 projektmenedzsere.

MM: Mi az elsődleges célja a termeléskövető rendszer alkalmazásának?

Sz.G.: A teljes gépkihasználtság elérése a célunk. A rendelkezésre állás, a teljesítmény, a minőség mutatók, amelyek a hatékonyság mérésében meghatározóak a gyártásban, illetve az azokat támogató területeken. A teljesítmény mutatja meg, hogy az elméleti futásidőhöz képest a valós gyártás milyen teljesítményt tudnak létrehozni. Ez segít feltárni a szervezési és termelési veszteségeinket, hogy éppen a programot kell átírni vagy a saját folyamatainkon kell módosítani, hogy hatékonyabb legyen a gépkihasználtságunk. A rendelkezésre állás a karbantartás legfontosabb mutatója, mely arról tájékoztat, hogy a gépeink milyen állapotban vannak, azaz bázis időszakhoz képest mekkora százalékban tudnak folyamatosan termelő képes állapotban lenni. A minőségi mutató pedig a minőségi paramétereket mutatja meg, és a technológiát tudja befolyásolni: a szerszám és a ciklustechnológiát, illetve az alapanyaggyártást. Jelenleg két területen fut a Rábánál a projekt, most dolgozunk azon, hogy kiterjesszük további sorokra is. Az első terület, ahol már működik a termeléskövető rendszer, az az alkatrészggyártás területe: a kovács üzemünkből érkező alapanyag megmunkálása.

MM: A termeléskövető rendszer milyen céges környezetben indult el, hogyan foglalná össze a RÁBA Járműipari Holding tevékenységét?

Sz.G.: A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a legnagyobb magyar iparvállalatok egyike. A csoport három stratégiai üzletága haszongépjárművekhez, mezőgazdasági erőgépekhez és földmunkagépekhez kifejlesztett futóműveket, futómű főegységeket, haszon- és személygépjárművekhez alkatrészeket gyárt és szállít a globális járműipari piacra. A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat, mely 2012 óta többségi állami tulajdonban van. A Rába Nyrt. székhelye Győrben van, a termelés a győri, móri és sárvári üzemekben folyik. A vállalatcsoport árbevételének mintegy 94 százalékát exporton keresztül realizálja. A fő célpiacok között szerepel Észak-Amerika, az EU, Japán.

MM: Mikor üzemelték be, és mikortól használják a termeléskövető rendszert?

Sz.G.: A beüzemelés 2020-ban történt, először egy pilot projekt keretében, amiben hat megmunkálóközpontunk vett részt, három darab párba állítva. Mind a hat gépnek külön mértük, mérjük a teljesítményét, és mivel nem lehet minden adatot mérni automatikusan, helyesebben értelmetlen minden adatot automatikusan gyűjteni, például: daru hibát, alapanyag hiányt, létszámhiányt, a mérőszobára várakozást vagy a berendezés átszerelését, ezeket az adatokat manuálisan tudják megadni a gépkezelők, a gép mellett kihelyezett ITC panelen. Két gépenként van egy panel, ahol egyszerűen tudnak gépet váltani az operátoraink.

MM: Milyen eszközigényei voltak a beruházásnak?

Sz.G.: Szükség volt egy szerverre, amin fut az alkalmazás -ez megoldható akár virtuálisan is-, illetve ide sorolnám még a Siemens által fejlesztett Simatech Pro termeléskövető szoftvert, valamint a Siemens saját keretrendszerét a WinCC OA-t, amelyben a fejlesztés történt. Kiépítettünk egy redundáns hálózati elérést a gépekhez, hogy tudjon kommunikálni direkt PLC-ről a szerverünk, hogy biztonságos legyen, ezen kívül van tűzfal is a gépek és a szerver között. A hálózat kiépítését mi láttuk el, a telepítést és az eszközök bekötését pedig a Siemens Zrt. szakemberei végezték.

Hatékonyság szempontjából jó tapasztalataink vannak, kollégáim munkáját nagyban tudja segíteni az új termeléskövető rendszer, amelynek elsősorban a műszaktervezésben, a ciklusidő tervezésben, a géphiba kivételekben (ez a gyártást nem befolyásoló géphibakódok) és a korábbi műszakok kiértékelésében van jelentősége. Cégünk több pilot programot is futtat párhuzamosan a Siemens megoldásaival.

Szilágyi Gábor névjegy

Négy és fél éve dolgozik a RÁBA Holdingnál, ebből három éve ipar 4.0 projektmenedzserként. Szilágyi Gábor fogja össze a koncepciók kidolgozásától a leszállításig történő folyamatokat, hogy milyen új technológiát mely területen vezetnek be. A projektek között a termeléskövető rendszer áll jelenleg a fókuszban. A szakember a diplomáit a Mosonmagyaróváron és a Győri Egyetemeken szerezte, majd az IT szolgáltatások, a tanácsadás, a projektmenedzsment világában dolgozott, mielőtt hazánk egyik legnagyobb iparvállalatához csatlakozott.

A Rába eszközeinek kihasználtságát a TEEP, OOE és OEE mutatókkal lehet mérni. A TEEP (Total Effective Equipment Performance) megmutatja, hogy egy adott időperiódusban milyen hatékonysággal működik egy berendezés vagy gyártósor, az OOE (Overall Operations Effectiveness) a műszakok ideje alatti hatékonyságot méri, míg az OEE (Overall Equipment Effectiveness), a tervezett gyártás alatti hatékonyságot mutatja be. Tehát a TEEP a naptári időszakhoz méri a kihasználtságot, az OOE a tervezett munkaidőhöz, az OEE pedig a tervezett működéshez.