A Vitesco Technologies teljes körű megoldásokban gondolkodik

Az autóipari beszállítók többsége egyszerűen csak alkatrészekben és különböző komponensekben gondolkodik. A Vitesco Technologies filozófiája más, a német cég ugyanis „teljes csomagos” megoldásokat kínál az elektromos autókhoz is.

Nem vitás, hogy az autóipar jövője az elektromosságban keresendő, az előrejelzések szerint 2030-ra az újonnan eladott gépjárművek 60%-ában elektrifikált hajtást találunk majd. Sőt, az évtized végére már 320 Low Emission Zone lesz Európában, ahol a környezetbarát járművek előnyt élveznek. Vagyis egyáltalán nem véletlen, hogy a beszállítók a nagy autógyártókhoz hasonlóan átrendezik soraikat. A debreceni gyártóbázissal is rendelkező Vitesco Technologies esetében már egészen korán megkezdődött ez a folyamat. 2016-ban ők voltak az elsők Európában, akik 48 voltos hajtást mutattak be, közben pedig sorra rukkoltak elő azokkal a termékeikkel, amelyek az iparág átalakulásában egyre fontosabbá váltak – jelenleg 7100 mérnök dolgozik a cégnél az elektrifikáción.

Nem hagyhatjuk szó nélkül az első integrált elektromos hajtásrendszerüket sem, hiszen ezzel a Vitesco Technologies különösen vonzóvá vált az OEM (Original Equipment Manufacturer), vagyis a nagy autógyártó márkák körében: komplett hajtási megoldást kínálnak a városi kisautóktól egészen a kompakt szabadidő-autókig (eddig 150 ezer ilyen egység készült a 2019-es gyártásindítás óta). A tengelyre épített rendszer lényege, hogy a villanymotor, a teljesítményelektronika és a reduktor egy fizikai egységet alkot. Ahogyan Gunter Mühlberg, a nagyfeszültségű hajtásláncokkal foglalkozó termékmenedzser mondja, ennek a megoldásnak a legnagyobb előnye, hogy egy plug-and-play rendszerről van szó, vagyis az OEM-ek részéről kisebb integrációs erőfeszítéseket igényel. Jelenleg öt márka használja ezt a hajtást, de több gyártóval már újabb szerződést kötöttek. A 80 kg-os egység igazi benchmarkká vált az iparágban, amit jól mutat, hogy két típus is, amelyben ezt a hajtást találjuk, számos díjat zsebelt be. Az Opel Corsa-e többek között az Arany Kormánykereket kapta meg, míg a Peugeot e-208-ast Nagy-Britannia legjobb elektromos autójának is megválasztották. Ha ez nem lenne elég, a hajtás az FIA Rally-E kategóriájában is bizonyította, hogy az extrém igénybevételt is bírja!

Fontos megjegyezni, hogy a Vitesco Technologies az elektromos autók mellett a 48 voltos rendszerrel működő lágy-hibridek és a plug-in hibridek esetében is teljes csomagot kínál, amelybe beletartozik az okos akkumulátor-menedzsment (termikus is), illetve a konnektoros modellek esetében a töltésvezérlés is. Természetesen amellett, hogy a cég elkötelezett az egyre hatékonyabb és fejlettebb elektromos hajtásláncok gyártását illetően, a fenntarthatóságra is komoly hangsúlyt helyeznek. Ahogyan a járművek és a bennük található hajtásrendszerek egyre inkább megfelelnek a környezetvédelmi törekvéseknek, úgy a gyártásuk során keletkező károsanyagok, illetve melléktermékek kezelését sem veszik félvállról. 2030-ra a Vitesco Technologies gyárai 95%-os hulladék-újrahasznosítási aránnyal működnek majd, illetve ugyanebben az évben a teljes működésüket karbonsemlegesre ígérik!

