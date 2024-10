Az Sz. Variáns digitális felülnyomással hódítja meg a papírtáska piacot

A Debrecenből indult, de Budapesten is jelenlévő mesés dobozairól híres családi vállalkozás, az Sz. Variáns, Magyarországon elsőként helyezett üzembe olyan digitális gépet, amely papírtáskák utólagos felülnyomására alkalmas.

Az új technológia lehetővé teszi, hogy a vállalatok kis példányszámban is műanyagmentes, környezetbarát és egyedi papírtáskákat rendeljenek, miközben jelentősen csökkennek a gyártási költségek és az átfutási idő. Az innováció különösen fontos környezeti szempontból is: a vízbázisú festékek és az FSC tanúsítvánnyal rendelkező, fenntartható forrásból származó papírok alkalmazása révén a termékek akár 30%-kal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással készülnek. A cég ESG stratégiája részeként, a 100%-ban lebomló „Zöldtáska” termékvonallal egészíti ki az Sz.Variáns a jól ismert portfólióját.

Rugalmas termelési lehetőségek kis példányszámú rendelésekhez

A cég egy holland fejlesztésű digitális gépet alkalmaz, amely kifejezetten papírtáskák felülnyomására lett optimalizálva. Ez a készülék vízbázisú festékkel működik, és számos előnyt kínál. Már az első darabtól kezdve beállítási költségek nélkül nyomtatásra kész terméket biztosít, így elkerülhető a selejt, és az első nyomás is végleges minőséget jelent.

„A digitális technológia különösen felgyorsítja a gyártási folyamatot a hagyományos flexo technológiához képest. Míg a flexo eljárással körülbelül 10 ezer darabot lehet előállítani hosszú előkészítési idővel és jelentős, több százezer forintos költséggel, addig a digitális technológiával mindez néhány nap alatt, kevesebb példányszámban is megvalósítható.”

– emeli ki Szakál János, az Sz.Variáns ügyvezető igazgatója. Ez a technológia különösen előnyös a karácsonyi szezonban, amikor borászatok, üzletek és kisvállalkozások kevés példányszámú, személyre szabott papírtáskákat rendelnek.

Zöldítés és innováció: a fenntarthatóság új útja

Az Sz.Variáns története során mindig is újító szellemiségéről és előremutató törekvéseiről volt ismert. Most is elkötelezetten folytatja ezt az irányvonalat a fenntartható jövő érdekében. A cég ESG stratégiájához igazodó, felelős környezeti, társadalmi, vállalatirányítási szempontok figyelembevétele a zöld termékvonal indításakor is fontos volt.

A prémium minőségű csomagolások mellett az új „Zöldtáska” termékvonal bevezetését a piaci viszonyok átalakulása tette indokolttá. Míg a 90-es évek elején a zsinórfüles táskák jelentették az uralkodó trendet, napjainkban a „vedd és vidd” típusú, könnyedén kezelhető és fenntartható megoldások állnak a fogyasztói igények középpontjában. A „Zöldtáska” nem csupán az ökológiai lábnyom csökkentésében játszik kulcsszerepet, hanem a funkcionalitás terén is kiemelkedő teljesítményt nyújt, megfelelve a modern kor követelményeinek.

Fotóminőségű nyomatok: a digitális átállás új horizontjai

Az Sz. Variáns volt az első Magyarországon, aki sikeresen helyezett üzembe olyan modern digitális nyomtatási megoldást, amely lehetővé teszi, hogy fotóminőségű nyomat kerüljön a termékre, egy szín áráért négy szín megjelenítésével.

A digitális nyomtatás lehetővé teszi a gyors, precíz és magas színvonalú munkát, ami jelentős előny a korábbi analóg módszerekhez képest. A kiváló minőségű eredmények révén a vállalatok gyorsabban reagálhatnak a piaci igényekre, csökkenthetik a költségeiket, és növelhetik a termelési hatékonyságot.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!