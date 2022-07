Az állam lehet az egyik katalizátor a digitális ügyintézés terén

22 évvel ezelőtt, 2000. június 22-én írta alá Bill Clinton elnök az amerikai elektronikus aláírási törvényt, azóta ezt a napot “ESIGN Day” néven ismerik az Amerikai Egyesült Államokban.

Ennek mintájára, 2021-ben Magyarországon is életre hívták az elektronikus aláírás napját. A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy ösztönző szerepet játsszon a digitális folyamatok és az ehhez elengedhetetlen e-aláírás, e-hitelesítés hazai elterjedésében.

„Annak ellenére, hogy az elektronikus aláírás hivatalos ügyekben történő használatára a jogi keretek már 2001. óta adottak Magyarországon, mind a mai napig sok esetben tapasztalhatjuk, hogy sokan ragaszkodnak a papír alapú ügyintézéshez.”

– mondta el Szabóné Endrődi Csilla, az e-aláírások és digitális hitelesítési megoldások fejlesztésére szakosodott, Microsec e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató igazgatósági tagja. A szakember szerint az e-aláírásra épülő ügyintézés elterjedésének az egyik legnagyobb gátja az, hogy az emberek többsége egyelőre még mindig nem rendelkezik elektronikus aláíró képességgel, ennek következtében pedig az egyes szolgáltatók sem sietnek áttérni a modernebb, kényelmesebb digitális csatornákra az ügyintézésben, pedig a lehetőség mindenkinek adott.

Több mint 4300 állami intézmény biztosítja a digitális ügyintézés lehetőségét

A Magyar Állam felvállalta a katalizátor szerepet, és 2016. óta minden állampolgárnak ingyenesen biztosítja az e-aláírás lehetőségét, csak kérnie kell azt. Az új típusú személyazonosító igazolvány (eSzemélyi) többfunkciós okmány: ellátja az úti okmány, az egységes elektronikus kártya, valamint az elektronikus aláíró kártya szerepét is. Az állampolgároknak csupán annyi dolguk van, hogy kérik az e-személyire kerüljön rá az e-aláíráshoz szükséges ún. minősített tanúsítvány.

„Ezt a tanúsítványt magánszemélyként használhatjuk fel, de ez tökéletes ahhoz, hogy állampolgári ügyeinket digitálisan intézzük. Az állam ebben példamutató szerepel vállalt fel, ugyanis mára már több, mint 4300 állami és közigazgatási szervezet biztosítja az e-ügyintézés lehetőségét”

– emelte ki a Microsec szakembere. A legegyszerűbben úgy ellenőrizhető, hogy egy adott szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett-e, ha lekérdezzük az „Elektronikus ügyintézést biztosító szervek nyilvántartását”.

Új állami szerepkör: katalizátor a digitalizációban

A Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (MELASZ) szerint az állam láthatóan elkötelezett a digitális ügyintézés terjesztése mellett, ezért addig, amíg nem rendelkezik mindenki az elektronikus aláírással, egyéb alternatív megoldásokat is biztosít a digitális ügyintézésre.

„Ha állami, önkormányzati szervről van szó, akkor a minősített elektronikusan aláírt dokumentumok befogadása nem lehet kérdés, hiszen törvény kötelezi az összes államigazgatási szervet és helyi önkormányzatot a digitális ügyintézés lehetőségének biztosítására. A bíróságokon keresztül, az ügyészségen át az összes olyan állami, önkormányzati szervig vagy vállalatig, amely közfeladatot – például a szemétszállítást – lát el, ott találjuk az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Egy kormányhivatalnál például el tudjuk intézni ügyeinket digitálisan akkor is, ha nincs külön elektronikus ügyintézési felületük, mert az úgynevezett e-Papír szolgáltatáson keresztül be kell fogadniuk az elektronikus úton beküldött, elektronikusan aláírt dokumentumokat.”

– mondta el dr. Kósa Ferenc, a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (MELASZ) elnöke.

A szakember kiemelte azt is, hogy 2023-tól csak az tud majd ingatlan-nyilvántartást érintő ügyet intézi (pl. adásvétel, vagy jelzáloghitel), aki rendelkezik elektronikus aláírói tanúsítvánnyal, ezért már most javasolják mindenkinek, hogy kérjen ingyenesen új elektronikus személyi igazolványt – akár a régi lejárati ideje előtt is – és ahhoz igényeljen elektronikus aláírói tanúsítványt.

„Örömteli látni, hogy az állami szférában egyre több szervezet érzi fontosnak, hogy az e-aláírásra épülő folyamatok előtérbe kerüljenek az ügyfelekkel történő kommunikációban. A gazdasági racionalitás, a hatékonyság növelés és költségcsökkentés lehetősége, az állampolgári igények és a fenntarthatóság, a papírmentességet előtérbe helyező előírások is ebbe az irányba terelik a kormányzati döntéseket.”

– tette hozzá Kósa Ferenc.

Az állam mutatja az utat a piaci cégeknek?

A cégképviseleti minőségben, vagy valamilyen kiemelt szerepkörben – például ügyvéd, közjegyző, végrehajtó – végzett eljáráshoz nem használható az ingyenes, állampolgári e-aláíró tanúsítvány (amely az e-személyivel együtt igényelhető), de piaci szolgáltatóktól már közel 20 éve beszerezhetők az üzleti célokra, vagy megfelelő jogi ügyletekre is használható tanúsítványok.

„Az ügyvédek világában például mára már teljesen bevett gyakorlat az elektronikus aláírás. Azonban szomorú tény, hogy a piaci cégek nagy része ma még idegenkedik az e-aláírt dokumentumoktól. Bár évről évre egy többen fogadják el a digitálisan hitelesített okiratokat, még mindig le vagyunk maradva az uniós és főleg a globális átlagtól. A legtöbb esetben ennek oka az információhiány, mert nem ismerik pontosan az ilyen iratok kezelésére vonatkozó szabályokat, nem mozognak magabiztosan ezen a területen, és nem előnyként, hanem problémaként tekintenek minderre. Pedig az állam a piaci cégek esetében is igyekszik megkönnyíteni és ösztönözni az e-aláírás elterjedését a jogi környezet alakításával.”

– foglalta össze Szabóné Endrődi Csilla.

„A digitális ügyintézés terén úgy tűnik, hogy az állam lekörözi a vállalati szektort, legalábbis abban az értelemben, hogy már megteremtette az e-aláírt dokumentumokra épülő, papírmentes ügyintézés lehetőségét számos szervezetnél.”

– foglalta össze a hazai helyzetet a szakember.

“Partnereinkkel az a célunk, hogy a lehető legtöbb üzleti szervezet számára világossá tegyük, miért éri meg figyelmet fordítani az e-dokumentumkezelésre, az e-ügyfél pontok kialakítására és persze, hogy miként érdemes ezt megtenni.”

– foglalta össze a Microsec szakembere.

„Bízunk benne, hogy idővel egyre több cégvezető fogja felismerni, hogy a digitális hitelességen alapuló e-ügyintézés a 21. század megoldása, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani az egyre gyorsabban digitalizálódó világgal.”

Így igényelhető az e-aláírás: távolról, magánszemélyként vagy üzleti célokra is néhány perc alatt

Az elektronikus aláírások új generációját már akár egy okostelefonon keresztül is használhatjuk és személyes megjelenés nélkül, egy rövid videóazonosítás útján is megigényelhetjük a bizalmi szolgáltatótól. Ehhez nem kell mást tenni, mint felkeresni például az e-szigno.hu weboldalt és akár 3 munkanapon belül megkaphatjuk e-aláíró minősített tanúsítványunkat, akár céges, akár magánügyek intézéshez. Már a legolcsóbban elérhető előfizetési csomag is lehetővé teszi, hogy okostelefonon vagy számítógépen írjon alá a felhasználó dokumentumokat.