A mesterséges intelligencia indítja be az új ipari forradalmat?

A terület legfontosabb hazai és nemzetközi szakértőinek előadás- és gyakorlati workshop-sorozatát ezúttal online környezetben, így mindenki számára elérhető módon rendezik meg.

A háromnapos konferencia az érdeklődők számára a mesterséges intelligencia és a „deep learning” aktuális témáit, a terület kutatási eredményeit, lehetséges fejlődési irányait mutatja be a legnagyobb cégek szakértői tolmácsolásában. A világhírű előadók többek között olyan cégeket képviselnek, mint a Google DeepMind, a Microsoft, a Twitter vagy a HYPR.

Idén a két virtuális színpadon több, mint 25 előadó mutatja be a legfontosabb MI termékeket, alkalmazásokat, platformokat és a technológia fejlődési irányait.

A Microsoft előadója, Cheng Zhang arról beszél majd előadásában, hogy miközben sok szó esik a nagy mennyiségű adatok – azaz a Big Data – elemzéséről, és a mai mesterséges intelligenciák többsége is ilyen környezetben működik, sokszor éppen az ellenkezője a probléma. Az adatok beszerzése nehézkes, akadályokba ütközik, drága, vagy éppen adatvédelmi szempontból aggályos. Az előadás azt járja körbe, miként segíthet a mesterséges intelligencia újszerű gépi tanulási módszerekkel ezekben az esetekben is.

Szepesvári Csaba a DeepMind csoportvezetője és az Albertai Egyetem professzora arra ad majd a választ, hogy hogyan tehetők a döntéshozatali folyamatok még hatékonyabbá és eredményesebbé a megerősítéses tanulás, azaz a Reinforcement learning módszerének segítségével. Ilyenkor a gépi tanuló algoritmus kezdetben zéró tudással rendelkezik; így akárcsak egy élőlény, a környezetének hatásaira reagálva dönti el, hogy a cselekvés, amelyet végrehajt helyes-e vagy sem.

Tim Kentley-Klay, a gépi tanulásra építő, mozgásvezérlő robotikai rendszerek fejlesztésére szakosodott HYPR alapítója is az előadók között szerepel. Ő az in-situ gépi tanulásról, azaz a gépek képességeinek valós idejű, éles helyzetben történő fejlesztéséről ad elő, és arról, miként oldható ez meg biztonságosan és hatékonyan adathiányos környezetben is.

Az Ericsson egyik képviselője Mitcsenkov Attila, adatelemzési szakértő és vezető rendszerfejlesztő lesz. Az előadó olyan MI/adatelemző megoldást mutat be, mely segíti előre jelezni a telekommunikációs anomáliákat, mielőtt azok az élő hálózatokban problémákat, szolgáltatáskiesést eredményeznének. Könnyen belátható, hogy ahogy

a hálózatok egyre összetettebbé válnak a mesterséges intelligenciának és az automatizációnak a hálózati technológiák terén is komoly szerep jut. A teljes mobil forgalom az elkövetkező években várhatóan ötszörösére növekszik – 2024 végéig elérheti a 136 exabájt/hó értéket. Ugyanebben az időszakban a mobil IoT-kapcsolatok száma – éves szinten 27 százalékos növekedéssel – várhatóan eléri a 4,1 milliárdot. Az emberi agy segítség nélkül nem tud kezelni ilyen mennyiségű és összetettségű adatot és eszközt. Az olyan funkciók, mint az önkonfigurálás, az önoptimalizálás vagy épp az önjavitás elengethetetlenné válnak a modern hálózatok működtetéséhez. Többek között ezeken a megoldásokon dolgozik az Ericsson Magyarországon is.

“Hatását tekintve a mesterséges intelligenciát leginkább az áram használatának elterjedéséhez hasonlíthatnánk. Mára annyira szerves részévé vált az emberiség életének, hogy fel sem tűnik, hogy körülöttünk hány eszközt hajt meg az elektromos áram: a közvilágítástól a biztonsági kamerákig, a fizetési rendszertől a hűtőgépünkig számtalan eszközünk működik árammal. Így lesz ez a mesterséges intelligenciával is: beépül a telefonunkba, az autónkba, segíti a munkavégzésünket, könnyebbé teszi az ügyintézéseket, úgymond „észrevétlenül” segíti életünket, hogy mi emberek, valóban a számunkra fontos dolgokkal foglalkozhassunk. Fel kell készülnünk arra, hogy hogyan állíthatjuk ezt a technológiát is a szolgálatunkba. Hogyan tehetjük eredményesebbé, sikeresebbé, akár kényelmesebbé is az emberi életet.”