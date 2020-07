A hatékony online munkaszervezés során kedvező tapasztalatokat gyűjtő magyar vállalkozások sokkal nyitottabbá váltak a további digitális fejlesztések iránt is – derült ki a felhő alapú szolgáltatások közvetítésével foglalkozó Kvazar.cloud friss villámkutatásából.

Az országosan több mint 500 viszonteladó partnert kiszolgáló cég által gyűjtött visszajelzések alapján a Microsoft Teams platformján elérhető funkciók hosszú távon is beépültek az üzletmenetbe. A kutatásban résztvevő cégek kiemelték, hogy az online eszközöknek köszönhetően könnyebben tudják tartani a kapcsolatot a kollégák, nőtt a munkaszervezés hatékonysága és átláthatóbbá vált a feladatok kezelése is.

A magyar vállalkozások csaknem fele érintett

Egy friss felmérés alapján a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetben a magyar cégek 45 százaléka vezetett be valamilyen újítást a belső kommunikáció támogatására. A Trenkwalder mintegy 150 vállalkozást felölelő kutatásának eredménye szerint a cégek különösen a távmunka általánossá válása miatt bevezetett online megbeszélések területén zajlottak jelentősebb változások. A cégek döntő többsége a Skype és a Microsoft Teams platformját választotta az online megbeszélések szinterének, és csak 15 százalék használta a Facebook vagy a Messenger felületét a vállalati ügyek intézéséhez.

A Teams ajtót nyitott a többieknek is

A Microsoft Teams bevezetése mellett döntő vállalkozások közül a Kvazar.cloud kiegészítő villámkutatásában résztvevő cégvezetők egy 1-10-es skálán értékelték az egyes állításokat attól függően, hogy azok mennyire igazak az ő esetükben. Az első kérdésben 7,3-as szinten tartották helytállónak azt, hogy a Teams használata növelte a hatékonyságot a cégben. A válaszadók jelentős többsége (7,9-es érték) értett egyet azzal, hogy a kapcsolattartás ebben a formában könnyebb, mint nélküle. A mindennapi kommunikáció megkönnyítésével a projektek és feladatok kezelése is átláthatóbbá vált a vezetők szerint (7,1-es átlag). Ennél is jobb eredményt, 7,8-as mutatót ért el az az állítás, hogy az irodai visszatérést követően is a cég szerves része maradt a Teams. Így nem meglepő, hogy a cégvezetők általában (7-es érték) egyetértenek azzal, hogy a pozitív tapasztalatnak köszönhetően más digitális megoldások felé is nyitottabbá váltak.

Digitális fejlesztéseket csak ésszerűen és biztonságosan – figyelmeztet a szakértő

A Kvazar.cloud villámkutatásának eredményei rámutattak, hogy a veszélyhelyzetben bizonyított eszközök rengeteg cégnél maradandóan is beépülnek az üzletmenetbe.

„A járványhelyzet számos vállalatnál rávilágított, hogy az eddig sokszor csak egy kézlegyintéssel elintézett digitalizáció mennyire kritikus terület akkor, ha hirtelen egy nagyon bizonytalan, gyorsan változó környezetbe kerül a cég, és egyik napról a másikra kell gyökeresen megváltoztatni például a munkavégzés helyét és módját.”

– mondta Iván László, a villámkutatást szervező Kvazar.cloud cégvezetője. A további fejlesztésekhez azonban érdemes szakértő partner segítségét kérni, hiszen ezen a területen általában hiányos ismeretekkel rendelkeznek a belső munkatársak és a vezetők is más feladatokkal vannak elfoglalva.

„Az előrelátó cégvezetők most azon munkálkodnak, hogy változástűrő működési modellt, informatikai környezetet honosítsanak meg a vállalatuknál. Ehhez célszerű egy felkészült, a felhőtechnológiák terén szakértő partner segítségét kérni, akik az eszközök profi használatának bemutatására is nagy hangsúlyt fektetnek – így ha esetleg újra teljesen otthoni munkára kényszerülünk, azt minden szempontból felkészülten tudjuk megtenni.”

– zárta Iván László.