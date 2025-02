A Széchenyi István Egyetemen végeztek az ország első ESG mesterszakosai

Az országban elsőként a győri Széchenyi István Egyetemen indult „ESG – környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szakértő” mesterszak tavaly februárban. A napokban tették le záróvizsgájukat az intézményben az első végzősök, akik a munkaerőpiacon egyre keresettebb, értékes tudás birtokába jutottak. A szeptemberben újabb évfolyammal induló képzésre február 15-ig még lehet jelentkezni.

A Széchenyi István Egyetem egy éve országosan elsőként indította el a fenntarthatóságot szolgáló ESG – környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szakértő mesterképzését. A két féléves szak egy új európai uniós szabályozás hatályba lépése miatt vált igencsak aktuálissá a gazdasági szférában. Az ESG szabályrendszerének lényege, hogy mérhetővé teszi a vállalatok fenntarthatósági tevékenységét, jelentéstételi kötelezettséggel és meghatározott indikátorkörrel. Ezek között szerepelnek környezeti, társadalmi és vállalatirányítási teljesítményre vonatkozó eredmények, s ezeket az adatokat az ESG-tanúsító ellenőrzi és teszi hivatalossá. A szakon végzők olyan elemző szemléletű szakemberekké válnak, akik azonosítani és értelmezni tudják a nagyszámú adatot, képesek hosszú távú ESG-stratégia kialakítására, valamint a cégek fenntarthatósági teljesítményét javító intézkedések megvalósítására.

„A napokban tizenketten tettek sikeres záróvizsgát. Örülünk, hogy ők nagyon értékes, összetartó közösséget alkottak. Emiatt is szeretnénk megőrizni a velük való kapcsolatot, és a jövőben is számítunk szakértelmükre”

– fogalmazott dr. Torma András, a Széchenyi-egyetem Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszékének vezetője.

Hozzátette, hallgatók és oktatók kölcsönösen sokat tanultak egymástól, az új diszciplína változásait, az új szabályozásokat folyamatosan beépítették a tanmenetbe.

„Nemcsak a hallgatók, de az ESG-mesterképzésünk is eredményesen vizsgázott, hiszen olyan tantervet állítottunk össze, amely követi az igényeket, és valóban felkészíti a szakembereket az előttük álló feladatokra. Időközben extraként a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) akkreditációját is megszerezte a képzés: ez lehetővé teszi, hogy a tudásanyagot részismereti képzésként is átadjuk, amely szakmai gyakorlattal kiegészítve tanácsadói képesítést is nyújt”