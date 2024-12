Rangos minősítést nyert el a Széchenyi István Egyetem három egységének kutatási infrastruktúrája

Mindez azt jelenti, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által minősített kutatási infrastruktúrák közül három a győri intézmény részeként működik.

„A most elnyert címek fontos igazolásai annak, hogy intézményünk infrastruktúrája nemzetközi szinten is kiemelkedő. Mindez nagymértékben szolgálja az oktatóink, kutatóink és doktoranduszaink által végzett kutatásokat. Stratégiai célunk, hogy kilenc karunkra és négy doktori iskolánkra építve a jövőben is tovább növeljük intézményünk tudományos teljesítményét”