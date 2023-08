Idén is sikerrel zárult az Audi Development Camp, az Audi Hungaria és a Széchenyi István Egyetem közösen szervezett, egyedülálló nyári képzési programja. A 22 országból érkezett 31 hallgató alkotta nemzetközi közösség egy intenzív felkészítés után az autóipar aktuális kihívásait megjelenítő valós ipari problémákon dolgozott, így a projektalapú, gyakorlatorientált oktatás és a legmodernebb ismeretek révén speciális szaktudást sajátíthatott el. Ebben az évben két feladatot kaptak a fiatalok: az egyik csapatnak az Audi egy elektromos meghajtású autójának akkumulátorszimulációját kellett kidolgoznia, míg a másik csapat a szintetikus (etanollal dúsított) üzemanyagok motorokra gyakorolt hatását vizsgálta. A megoldás annyira jól sikerült, hogy a résztvevők több mint fele állásajánlatot kapott az Audi Hungariától.

A tábor a Széchenyi István Egyetem győri campusán zajlott július 3-tól 29-ig, azaz a hallgatók a vakációjukból szinte egy teljes hónapot arra szántak, hogy idegen környezetben, ismeretlen fiatalokkal egy komplex ipari projekten dolgozzanak. Mindezt azért tették, mert tudták: olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amely versenyelőnyt jelent számukra a munkaerőpiacon, és ahogy a rendezvény szlogenje is mondja: a karrierjük gyorsítósávon haladhat az autóipar felé.

A magyar származású, de Los Angelesben tanuló Novák Barnabás szerint az Egyesült Államokból nézve is vonzó ajánlat az Audi Development Camp.

Az Audi Development Camp különösen népszerű Erdélyben, idén a résztvevők közel harmada Székelyföld, illetve a Partium területéről érkezett, köszönhetően a Széchenyi István Egyetem remek határon túli kapcsolatainak.

„Nagyon biztattak minket otthon, hogy jelentkezzünk, de engem az egyik tavalyi résztvevő, Domonkos Ádám győzött meg, aki az egekig magasztalta a tábort” – mesélte portálunknak a marosvásárhelyi Keresztes Kristóf, aki azt is hozzátette, a sok tanulás és munka mellett szabad programra is akadt lehetőség. „A csapatommal megtaláltuk a közös hangot, nagyon összekovácsolódtunk, sokat voltunk együtt. Esténként természetesen az Üvegesbe is kilátogatottunk, élveztük az egyetemi légkört. Olyan is akadt, aki Budapestre ment kirándulni, és néhányan a Hungaroringre is kinéztek. Több volt ez, mint egy nyári képzés, inkább egy rövid Erasmus-programra hasonlított”