Sokan már júliusban elkezdték megvásárolni az iskolakezdéshez szükséges eszközöket

Az iskolakezdés előtti hónapokban jellemzően megnő a kereslet a mobiltelefonok és – kiegészítők, IT-termékek és a kollégiumba, illetve albérletbe szánt eszközök iránt.

Az Euronics most megvizsgálta, mik voltak a legkeresettebb termékek és termékkategóriák idén, és hogyan változtak a trendek az elmúlt év azonos időszakához képest.

Az iskolakezdéshez kapcsolható trendeket vizsgálta saját vásárlási adatai alapján az Euronics Műszaki Áruházlánc. A június-augusztus időszak eladásai alapján kirajzolódik, hogy a magyarok idén már korán megkezdték a felkészülést a tanévkezdésre.

2022. május-június hónapjaihoz képest július és augusztus hónapokban jelentősen megnőtt a kereslet az iskolakezdéshez köthető számítástechnikai eszközök és kiegészítők iránt. Számottevő növekedés látszik az eladott termékek mennyiségében az okostelefonok, egerek és egérpadok, notebookok, okoskarkötők, billentyűzetek, fejhallgatók, nyomtatók, külső adattároló eszközök, monitorok és webkamerák kategóriáiban. A vizsgált két hónapban az azt megelőző időszakhoz képest hatszor annyi 2 in 1 notebookot illetve 27” feletti monitort adott el a műszaki áruházlánc, ezek voltak a legnépszerűbb termékek.

De jól látható a keresletnövekedés a kollégiumba, illetve albérletbe költözéshez kapcsolódó termékkörökben is: az Euronics a mikrohullámú sütők, hajszárítók, porszívók, vasalók, vízforralók, hajvágó eszközök, olajsütők, szendvicssütők, kenyérpirítók, elektromos fogkefék, botmixerek, kávéfőzők, hajvasalók, konyhai mérlegek kategóriájában sok esetben több mint kétszer annyi terméket adott el a vizsgált hónapokban május-júniushoz képest.

Az Euronics összehasonlította a 2021-es és 2022-es év iskolakezdés előtti, június-augusztusi időszakát is. A tavalyi évhez képest a legnagyobb keresletnövekedés az iskolakezdéshez kapcsolható termékkörök – telefonok, telefonkiegészítők, takarítóeszközök, kisgépek, szépségápolás, egészségmegőrzés – közül a porszívók és takarítógépek, valamint a számítástechnikai eszközök körében volt tapasztalható. A porszívók és takarítógépek kategóriájában 2021-hez képest mindhárom hónapban megközelítőleg 80%-os keresletnövekedést tapasztalt a műszaki áruházlánc, míg a számítástechnikai eszközök kategóriájában júniusban 100%-os, a július-augusztus hónapokban pedig szintén nagyjából 80%-os növekedés volt látható az eladások számában. A tavalyi évhez képest több termék fogyott a mobiltelefonok és háztartási kisgépek, csökkent viszont kereslet a tabletek és asztali számítógépek, valamint okosórák kategóriájában.

„Eladási adatainkban minden évben egyértelműen látható, hogy a tanévkezdést megelőző hónapokban megnő a kereslet nem csak a számítástechnikai eszközök, de az albérletbe, kollégiumba költözéshez kapcsolódó eszközök, például porszívók és takarítógépek iránt is”

– mondta el Fazekas Bálint, az Euronics kereskedelmi ügyvezető igazgatója.

„A számok alapján jól látszik azonban, hogy idén a vásárlók már korán megkezdték a felkészülést a tanévkezdésre, sokan már júliusban elkezdték beszerezni a szükséges eszközöket. A tavalyi évhez képest is jelentős növekedést látunk annak ellenére, hogy a járvány időszakában sokan vásároltak új termékeket. Ezt egyrészt az általános, szinte minden termékkategóriára vonatkozó forgalomnövekedésünk, másrészt az magyarázza, hogy a digitális oktatás időszaka után sok szülő már az általános iskolás korú gyermekének is vásárol okostelefont és notebookot, előre megteremtve az online tanulás lehetőségét és a Kréta rendszer gördülékeny használatát.”

Nagy volt a kereslet a mobiltelefonokra is. Az iskolakezdés előtt igen népszerű volt az Euronics vásárlók körében a még a 2000-es évek elején megismert Motorola márka új portfóliója: a gyártó 2022-es termékei között nosztalgikus élményre építő modell, de hajlítható képernyős stílusmobil is megtalálható. Nagy népszerűségnek örvend az Euronics vásárlók körében is az iPhone új, 14-es sorozata, illetve sokan keresik a Samsung új felsőkategóriás készülékeit, köztük a hajlítható Fold és Flip modelleket.

A tavalyi év tapasztalatai alapján a szeptemberi és októberi hónapokban tovább növekszik a kereslet a háztartási kisgépek és takarítóeszközök iránt – amelyre magyarázat lehet, hogy a kollégiumból, albérletből hiányzó elektronikai eszközöket szeptemberben és októberben pótolják a vásárlók. Az eladott porszívók mennyisége 2021-ben 14%-kal, a háztartási kisgépeké 7%-kal, az egészségmegőrző termékeké – például elektromos fogkefék – pedig 11%-kal nőtt ebben az időszakban. Több termék fogyott a számítástechnikai eszközök, telefonok, telefonkiegészítők kategóriáiban is, hiszen a szülők jellemzően szeptember-októberben már látják, hogy a digitális eszközök hogyan segíthetik a tanulást, az iskolai anyagok beadását. Tavaly szeptember-októberben a számítástechnikai eszközök kategóriában eladott termékek száma a július-augusztusi időszakhoz képest további 26%-kal, az eladott telefonok mennyisége 18%-kal nőtt. Az Euronics idén szeptember-októberben is hasonló keresletnövekedésre számít e termékkategóriákban.

A közelgő labdarúgó világbajnokság kapcsán a műszaki áruházlánc az őszi hónapokban kiugró keresletre számít a televíziók és audioeszközök termékcsoportjában is. A fűtési szokások változásai miatt pedig a hősugárzók, olajradiátorok és szén-monoxid-érzékelők kiugró eladási adatai mellett várhatóan a vállalat kert és barkács kategóriája is kiemelkedően teljesít majd: az Euronics a láncfűrészek, balták és egyéb, fűtéshez köthető, hasznos eszközök széles kínálatával már most felkészült a vásárlói érdeklődésre.