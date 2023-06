Pajzs az internetes zaklatás ellen

Az okoseszközökön tárolt adatok megkönnyíthetik a mindennapokat, azonban, ha nem vigyázunk rájuk és illetéktelen kezekbe kerülnek, visszaélésekhez is vezethetnek.

Ezért az internetes zaklatás elleni világnapon (StopCyberbullyingDay) a Samsung az adatbiztonság fontosságát hangsúlyozza. A tudatos és etikus online viselkedés mellett elkötelezett vállalat többek között a Samsung Knox biztonsági platformmal támogatja a felhasználók privát dokumentumainak és személyes információinak védelmét, hogy a technológia segítségével megvédje őket az esetleges internetes visszaélésektől és zaklatásoktól.

Az adataiddal könnyen visszaélhetnek a bántalmazók és a zsarolók! – hívja fel a figyelmet a Samsung a cyberbullying elleni világnapon. Az internetes zaklatás, amely a sértő kommentektől kezdve egészen a személyiséglopásig vagy az álprofilokkal elkövetett lejáratásig számos formát ölthet, Magyarországon is jelentős probléma. Adataink digitális biztonsága meghatározó kérdéssé vált: a felhasználók 49%-a valószínűnek tartja, hogy telefonját feltörhetik, a Z generáció 69%-a aggódik, hogy személyes beszélgetéseit lehallgathatják, megfigyelhetik okoseszközükön keresztül, mutatnak rá a felhasználók félelmeire friss nemzetközi kutatások.

„Okostelefonunk szenzitív információk tárháza: munkaeszköz, pénztárca, telefonkönyv és fényképalbum egyben, közösségi média profiljainkat, találkozóinkat kezelhetjük rajta, valamint akár egészségünket is monitorozhatjuk. Mivel ekkora értéket tartunk a kezünkben, a Samsung folyamatosan arra törekszik, hogy egyre biztonságosabb rendszereket építésen ki, és ezáltal megvédje a felhasználókat az online visszaélésektől – mondta el Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője. – Amellett, hogy tudatos eszközhasználatra és az internetes zaklatás elleni kiállásra buzdítjuk a felhasználókat, a Samsung Knox biztonsági platform folyamatos fejlesztésével segítjük őket, hogy adataikat biztonságban tudhassák.”

Erős pajzzsal a rosszindulatú digitális tevékenységek ellen

Az Samsung Knox hardveres és szoftveres védelmi rendszert tíz évvel ezelőtt hozta létre a vállalat adatszivárgások, vírusok, emberi hibákból eredő veszélyek és kibertámadások ellen. A biztonsági platform állandó védelmet nyújt, valós időben ellenőrzi a készülék egyes elemeit és képes elhárítani a legtöbb külső fenyegetést, ezáltal a Knox egyike a legmegbízhatóbb androidos biztonsági szolgáltatásoknak. A páncélszekrényként működő Knox Vault nemcsak a fizikai behatolás, hanem az operációs rendszer és az alkalmazások megfertőződése esetén is védelmet nyújt, a legfontosabb információkat, PIN-kódokat, biometrikus adatokat és jelszavakat külön memóriában tárolja. 2013-as bemutatása óta a vállalat folyamatosan frissíti és bővíti a biztonsági platformot annak érdekében, hogy az összekapcsolt világ kényelme mellett a felhasználók biztonságban érezhessék magukat és az adataikat. A vállalat a Knox Matrix privát blokklánc-technológia fejlesztésén dolgozik, hogy az azonos ökoszisztémában összekapcsolt eszközök megvédjék egymást és a felhasználók adatait is. Az összes Samsung eszközzel kompatibilis rendszerrel az okosotthon okospajzzsá válhat, egy megbízható hálózaton ellátva a párosított eszközök védelmét, a mobiltelefonokét, a televíziókét és a háztartási készülékeket egyaránt. A fejlesztés várhatóan 2024-től lesz elérhető először okostelefonokon, később pedig a partnereszközökön is.

Okostelefon – okos használat

Az internetes zaklatás elleni világnap alkalmából a vállalat Magyarországon először 2020-ban szólalt fel, hogy a cyberbullying elleni fellépésre buzdítsa a felhasználókat. Korábbi kampányaiban a Samsung a felelős tartalomgyártást és -fogyasztást hangsúlyozta, illetve elindította a #KedvesetVagyCsendet kampányt a sértő megjegyzések ellen. Idén az adatbiztonság fontosságára és technológiai lehetőségeire hívja fel a figyelmet. A vállalat célja, hogy a jelenség ne legyen többé tabu, és az érintettek bátran forduljanak segítségért. Az online zaklatás áldozatai, többek között a Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítványtól, a Biztonságos internet szervezettől vagy akár az UNICEF-től kérhetnek segítséget.

A Samsung internetes zaklatás elleni tevékenységéről további információ az https://okostelefonokoshasznalat.hu/ oldalon, a mobilbiztonsági megoldásairól pedig a https://www.samsung.com/hu/security/ weboldalon érhető el.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!