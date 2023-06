Tizedik évfordulóját ünnepli a Samsung Knox biztonsági platform. 2013 óta a Samsung Knox egy olyan átfogó biztonsági platformmá fejlődött, amely immáron több milliárd felhasználó és vállalkozás adatait védi.

A Samsung 2022-es Fejlesztői Konferenciáján (SDC) bejelentett Knox Matrix fejlesztéssel pedig a készülékbiztonság következő korszakát nyithatja meg a Samsung.

A Samsung jövőképét tükröző Knox Matrix a Samsung Knox biztonsági és felügyeleti keretrendszer folyamatos fejlesztés alatt álló fizikai védelmi mechanizmusa. A Samsung jövőképét tükröző Knox Matrix segítségével az azonos ökoszisztémában összekapcsolt eszközök megvédhetik egymást és felhasználóik adatait egyaránt. Ez a biztonságról alkotott átfogó megközelítés egyre fontosabbá válik, mivel az eszközök és felhasználók életének különböző területei egyre inkább összefonódnak. A Knox Matrix-kompatibilis modellek várhatóan 2024-től lesznek elérhetőek világszerte.

Sok felhasználó már több, egyidejűleg csatlakoztatott eszközzel rendelkezik világszerte, kezdve a televízióktól, a mobilkészülékeken át, a legkülönbözőbb robotporszívókig. A több mint 14 milliárd csatlakoztatott eszköz piaci jelenléte azt mutatja, hogy ez a tendencia folyamatosan erősödik.

A Samsung számol azzal, hogy a megnövekedett kapcsolódási lehetőségek nemcsak előnyökkel járhatnak, hanem visszaélésekhez is vezethetnek. Az egyes eszközöket külön-külön védő, hagyományos biztonsági infrastruktúra hamarosan várhatóan nem fog tudni lépést tartani a biztonsági követelményekkel, hiszen egy veszélynek kitett eszköz a többi készülékre is hatással lehet, amennyiben ugyanazon ökoszisztémában kapcsolódnak össze. A Knox Matrix ezt a kihívást egy olyan új biztonsági rendszerrel kívánja majd megoldani, amely egyaránt védi a mobiltelefonokat, a televíziókat, a háztartási készülékeket és egyéb eszközöket.

A Knox Matrix biztonsági platformmal működő Samsung eszközök egy megbízható hálózaton látják majd el a párosított készülékek védelmét. Amennyiben az egyik készülék veszélyt jelent, azt a Knox Matrix elkülöníti az ökoszisztémától a többi eszköz védelme érdekében. Azáltal, hogy a Knox Matrix az összes Samsung eszközzel kompatibilis, az okosotthon okospajzzsá válhat, amelyhez minél több készüléket csatlakoztat a felhasználó, annál inkább növeli az általános biztonság mértékét.

A Knox Matrix rendszer hatékonyságát három főbb funkció fogja megalapozni. A Trust Chain lehetőséget ad az eszközöknek, hogy fenyegetéseket keresve felülvizsgálják egymást. A Credential Sync biztonságba helyezi a felhasználói adatokat a készülékek közötti adatátvitel során. A Cross Platform SDK funkció egységesíteni fogja a különböző – többek között Android, Tizen és Windows – operációs rendszereket és platformokat futtató eszközök biztonsági szabványait, hogy azok egyszerre csatlakozhassanak a Knox Matrix rendszeréhez. Így az eszközöket a többszörösen kapcsolódó világban is biztonságban tudhatjuk majd.

A Knox Matrix egy privát blokklánc-technológiát fog alkalmazni, így a kompatibilis eszközöknek lehetőségük lesz, hogy ellenőrizniük egymást az esetleges biztonsági rések felderítése érdekében, és intelligens fenyegetésfigyelővel biztosítják majd a védelmet.

Út a következő szintig: egységben az erő

A készülékbiztonság következő korszakának megteremtése alapos előkészítést igényel. A Knox Matrix fejlesztése nagy erőkkel zajlik, azonban még számos kihívással kell szembenézni a következő szint eléréséig. Ezek közé tartozik a különböző operációs rendszerekkel és biztonsági szabványokkal rendelkező eszközök összehangolása egy olyan egységes rendszerré, amelyben képesek lesznek gördülékenyen működni.

Ahogyan egyre több eszköz kapcsolódik egymáshoz, úgy a Samsungnak arról is gondoskodnia kell, hogy egyszerű maradjon a készülékek használata. A Knox Matrix fejlesztése során a vállalat igyekszik megőrizni a termékek átláthatóságát és széles kínálatát. A felhasználóknak biztonságban kell érezniük magukat ahhoz, hogy megfontolt döntéseket hozzanak eszközeikkel kapcsolatban. A fejlesztők azt kívánják elérni, hogy a Knox Matrix által a felhasználók értesüljenek a potenciálisan veszélyes helyzetekről, például az elavult firmware használatáról, és a rendszer megoldási javaslatokkal álljon elő a következő lépésekre vonatkozóan.

A Samsung fokozatosan mutatja be a Knox Matrix teljesítményét, ezzel is védve az összekapcsolódó ökoszisztémákat, így az első szakaszban a Samsung Galaxy készülékeken, például okostelefonokon és tableteken lesz elérhető. A Knox Matrix-kompatibilis modellek 2024-től lesznek elérhetőek, és a korábban már említett főbb három funkció mellett további lehetőségekkel bővül a rendszer a frissítéseket követően. A Knox Matrix az ezt követő két-három éven belül a Samsung háztartási eszközein is elérhetővé válhat, ezt követően pedig a vállalati partnerek készülékei következnek majd. A partnereszközök összehangolásának fejlesztése már folyamatban van.

Biztonsági fejlesztések, megbízható eredmények

A Knox Matrix a Samsung Knox biztonsági rendszerének legújabb fejlesztése. A vállalat legutóbb a Knox Vault platformot mutatta be, egy olyan kulcsfontosságú biztonsági megoldást, amely elkülöníti a felhasználók privát adatait annak érdekében, hogy azok ne kerülhessenek illetéktelen kézbe.

A korábbi fejlesztések egyik meghatározó lépése volt a TrustZone bevezetése, amely a fő operációs rendszeren belül egy védett környezetet hozott létre. A felhasználók biztonságosabb körülmények között, az alapszoftvertől elkülönítve futtathatták a privát jellegű információkat kezelő alkalmazásokat és háttérfolyamatokat, amelynek köszönhetően a munka és a szórakozás biztonságosan férhetett meg egymás mellett ugyanazon eszközön.

A Samsung Knox védelmi mechanizmusát fejlesztették tovább a Knox Suite[1] chip alapú megoldás rendszer képében annak érdekében, hogy világszerte segítse a vállalkozásokat és a legfontosabb intézményeket. A vállalat olyan személyre szabható, egyszerűen kezelhető szoftverrel, valamint teljes körű biztonsági rendszerrel látta el a felhasználókat, amellyel hatékonyan biztosíthatják, telepíthetik és kezelhetik eszközparkjukat. Ennek nyomán iparági elemzők a Samsung Knoxot a legjobb minősítésekkel ismerték el, és az elmúlt évtizedben kormányzati szervek is tanúsítványokkal látták el.

Az összekapcsolt technológia hozzájárulhat a kellemesebb élet és a jobb élmények megteremtéséhez úgy, hogy az összekapcsoltság ne feltétlenül jelentsen nagyobb kockázatot. A Samsung Knox rendszerével a vállalat egy biztonságosabb holnap alapjait fekteti le.

