A kibertámadások elleni hatékony védelemben ma már épp úgy nélkülözhetetlen az emberi tényező, mint a technológia, illetve a potenciális veszélyforrások, fenyegetések felderítése.

A Microsoft ennek jegyében alkotta meg új biztonsági szolgáltatását, a Microsoft Security Experts-et, amelyet a közelmúltban mutatott be a nagyközönségnek.

A Security Experts valójában nem pusztán egy biztonsági megoldás, hanem egy önálló szolgáltatáskategória, amelyben a csúcstechnológia összekapcsolódik a legjobb szakemberek tudásával, így garantálva, az adatok védelmét, a jogosultságok kezelését és megannyi felmerülő kihívás, fenyegetés elhárítását. A Security Experts idén nyáron három szakemberek által folyamatosan felügyelt szolgáltatással, a Microsoft Defender Experts for Hunting-gal, az Experts for XDR-rel, valamint a Security Services for Enterprise-zal debütál, amelyekkel az infrastruktúra méretétől, adottságaitól függően szolgálják ki a Microsoft 365-öt használó partnereknél felmerülő kiberbiztonsági igényeket.

De ha adott a csúcstechnológia, miért van szükség emberi felügyeletre? Az ok egyszerű: egyik nélkül sincs tökéletes védelem. A technológia és az emberi tudás ötvözése ugyanakkor képes garantálni a biztonságot. A versenyfutás már javában tart: a Microsoft Security csak a tavalyi évben közel 10 milliárd vírusfenyegetést és több mint 35,7 milliárd adathalász e-mailt blokkolt, több mint 35 zsarolóprogram-családot követett nyomon, és másodpercenként több mint 900 brute force – vagyis az összes variáció végigpróbálására épülő – jelszólopási kísérletet semlegesített. Ám a kibertámadások az eredményes védelmi megoldások ellenére is egyre komolyabb károkat okoznak: becslések szerint a támadások 2025-re évi 10,5 milliárd dollárjába fognak kerülni a világnak, szemben az egy évtizeddel ezelőtti 3 milliárd és a tavalyi 6 milliárd dollárral. Eközben komoly a szakemberhiány: csak az Egyesült Államokban minden harmadik – összesen 2,5 millió – biztonsági állás betöltetlen, a magasan képzett szakértelemhez való hozzáférés pedig egyre nagyobb kihívást jelent.