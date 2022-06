A támadók hosszabb ideig maradnak a hálózaton

Az eredmények azt mutatják, hogy a hálózaton való tartózkodási idejük (“dwell time”) 36%-kal nőtt előző évhez képest: a betolakodók tartózkodási idejének átlaga 15 nap volt 2021-ben szemben a 2020-as 11 napos értékkel. A jelentés feltárja a Microsoft Exchange ProxyShell sebezhetőségének hatását is, amelyről a Sophos úgy véli, hogy egyes Initial Access Brokerek (IAB-k) kihasználták a hálózatokra való behatolásra, majd ezt a hozzáférést más támadóknak eladták.

– mondta John Shier, a Sophos vezető biztonsági tanácsadója.

A Sophos kutatása azt is mutatja, hogy a behatolók tartózkodási ideje hosszabb volt a kisebb szervezetek környezeteiben. A támadók körülbelül 51 napig tartózkodtak a legfeljebb 250 alkalmazottat foglalkozó szervezetek hálózatain, míg a 3000 és 5000 közötti alkalmazottat foglalkoztató szervezetnél jellemzően 20 napot töltöttek.

“A támadók a nagyobb szervezeteket értékesebbnek tartják, így motiváltabbak, hogy bejussanak, megszerezzék, amit akarnak és távozzanak. A kisebb szervezeteket kevésbé ‘értékesnek’ tekintik, így a támadók megengedhetik maguknak, hogy a hálózaton hosszabb időt töltsenek el a háttérben settenkedve. Az is lehetséges, hogy ezek a támadók kevésbé voltak tapasztaltak és több időre volt szükségük kitalálni, mit kell tenniük, miután bejutottak a hálózatra. Végül pedig a kisebb szervezetek általában kisebb rálátással bírnak a támadási láncra, hogy észleljék és eltávolítsák a támadókat, amely meghosszabbítja a jelenlétüket”

– mondta Shier.

“A kijavítatlan ProxyLogon és ProxyShell sebezhetőségek adta lehetőségek és az IAB-k megerősödött jelenléte miatt egyre több bizonyítékot látunk arra, hogy egyetlen célpontnál több támadó is jelen van. Ha egy hálózaton belül nagy a zsúfoltság, a támadók gyorsan fognak mozogni, hogy legyőzzék a konkurenciájukat.”

A jelentés további kulcsfontosságú megállapításai közé tartoznak:

“Érdemes megjegyezni, hogy előfordulhatnak olyan időszakok is, amikor nincs aktivitás vagy alacsony intenzitással történik, de ez nem jelenti azt, hogy a szervezetet nem hackelték meg. Például valószínűleg sokkal több, jelenleg fel nem fedezett ProxyLogon- vagy ProxyShell-feltörés történt, ahol webshelleket és hátsó ajtókat telepítettek a célpontok rendszereire a folyamatos hozzáférés érdekében és most csendben ülnek, amíg a hozzáférést felhasználják vagy eladják. A védekezőknek készen kell állniuk minden gyanús jel esetén és azonnal ki kell azt vizsgálniuk. Ki kell javítaniuk a kritikus bugokat, különösen a széles körben használt szoftverekben és prioritásként meg kell erősíteniük a távoli hozzáféréses szolgáltatások biztonságát. Amíg a kívülről elérhető belépési pontokat le nem zárják és teljes mértékben mindent el nem hárítanak, amit a támadók tettek a hozzáférés létrehozása és megtartása érdekében, szinte bárki végigsétálhat utánuk a rendszeren és valószínűleg meg is teszi azt majd.”