Minden interneten töltött percben nagy eséllyel valamilyen személyes adatot nyújtunk át online viselkedésünkről – néha egyszerű figyelmetlenségből, máskor azonban nagyon is tudatosan tesszük ezt.

A Kaspersky európai országok körében végzett kutatásának eredményeiből kiderül, hogy a megkérdezett országok között a magyaroknak a legfontosabb a személyes adataik biztonsága (98%), mégis szívesen cserélik el azokat leárazott termékekre vagy szolgáltatásokra (50%), ajándékokra (44%) vagy éppen egyszerűen a kényelemre (49%).

A technológia ugyan egyszerűbbé és gyorsabbá tette az életünk számtalan aspektusát, cserébe viszont az adatainkkal való visszaélést is igencsak megkönnyítette és úgy tűnik, ezzel a magyar internethasználók is tisztában vannak. A Kaspersky kutatása alapján a megkérdezett európai országok közül a magyarországi válaszadók számára a legfontosabb (98%), hogy privát adataikat biztonságban tudják, ezzel megelőzve Olaszországot (97%) és Portugáliát (97%). Egyúttal tízből hat magyar érzi úgy, hogy különböző szervezetek hozzáférnek személyes adataikhoz, más országokhoz, például Spanyolországhoz (91%) képest mégis kevésbé aggódunk (78%), hogy adataink rossz kezekbe kerülnek.

Úgy tűnik azonban, hogy sok esetben adathalászatra sincsen szükség, a magyar internetezők ugyanis maguktól is szívesen átadják privát adataikat. Az összes megkérdezett ország adatai alapján ugyanis az emberek 87%-a szívesen ad át személyes adatot valamilyen ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatásért, termékért cserébe. Így vannak ezzel a magyar megkérdezettek is, a magyarok közel harmada (31%) engedné meg a vállalatoknak, hogy figyeljék online viselkedésüket azért, hogy személyre szabott hirdetéseket kapjanak, közel felük (41%) pedig ingyenes szolgáltatásokért (mint például a Facebook vagy a WhatsApp) hagyják, hogy monitorozzák online tevékenységüket. Szintén a felhasználók magas aránya ingyen ajándékokra (44%), leárazott termékekre vagy szolgáltatásokra (50%) cserélné az online viselkedésük figyelése útján megszerezhető személyes adataikat. Az emberek fele (49%) pedig olyan kényelmi faktorokért is átadja adatait, mint az, hogy weboldal a korábbi online tevékenysége alapján automatikusan kitöltse az olyan személyes adatait, mint a lakcíme vagy telefonszáma.

„Az internet rengeteg téren kedvező hatással van az életünkre, de el kell ismerni, hogy elterjedésével egyre nagyobb okunk van az óvatosságra. A weboldalak böngészése és használata során ugyanis minden lépésünknek digitális nyoma marad. Ezáltal pedig fennáll a kockázata annak, hogy adataink rossz kezekbe kerülnek. Az a fontos, hogy tudatosak legyünk, legyünk tisztában azzal, hogy hol milyen adatot adunk meg és mik ennek a lehetséges következményei és kockázatai.”

– mondta Tóth Árpád, a Kaspersky magyarországi igazgatója.

A Kaspersky a következőket javasolja a személyes adatainak biztonságban tartásához: