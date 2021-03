A webkamerával kapcsolatos általános biztonságtudatossság ugyanakkor ígéretesen magas, ugyanis tízből csaknem hat válaszadó (59%) aggódott amiatt, hogy valaki a tudta nélkül nézi őt a webkamerán keresztül, 60%-uk pedig attól tartott, hogy ez kártékony szoftveren keresztül történhet. Ez azt valószínűsíti, hogy a jövőben – a távoli munkavégzéshez és az együttműködési alkalmazások használatához való alkalmazkodás során – egyre többen fogják proaktív módon védeni a technológiai eszközeiket.

Az elmúlt évben a videókonferenciákra való hagyatkozás óriási növekedést eredményezett egyes alkalmazások, például a Microsoft Teams használatában: a 2020. júniusi adatok szerint 894%-os növekedés volt tapasztalható a 2020. februári bázishasználathoz képest. Ezzel párhuzamosan szinte globális hiány lépett fel a webkamerák piacán, rengeteg piacvezető szállító tapasztalt hatalmas mértékben megnövekedett keresletet.

Mivel ezek a technológiák és appok segítettek átvészelni a tavalyi év eseményeit mind a munka, mind a társasági élet és a szórakozási lehetőségek tekintetében, az emberek teljesen érthető módon hajlandóak voltak hozzáférést engedni az alkalmazásoknak a mikrofonjukhoz és a kamerájukhoz. Ezek az eszközök lényegében elősegítették, illetve felerősítették a hirtelen digitális átállást, aminek eredményeképpen a 25–34 év közötti korosztály 27%-a mindig engedélyezi a hozzáférést, derül ki a Kaspersky kutatásából. Ez ugyanakkor kevésbé jellemző az idősebb korosztályra: az 55 évesnél idősebb válaszadók 38%-a mondta azt, hogy soha nem engedélyez ilyenfajta hozzáférést az appok és szolgáltatások számára.

A kellő óvatosság és a modern kommunikációs eszközök nyújtotta előnyök élvezete közötti egyensúlyt úgy lehet a legkönnyebben megteremteni, ha körültekintően megvizsgáljuk az általunk használt alkalmazásokat és szolgáltatásokat, valamint az általuk kért engedélyeket. Teljesen normális például, ha egy videóhívásos alkalmazás hozzáférést kér a kamerához. Ugyanakkor, ha egy bármilyen releváns funkció nélküli alkalmazás minden megalapozott indok nélkül hozzáférést kér a mikrofonunkhoz, akkor érdemes az engedélyeket megvizsgálni.

Ezek a megállapítások nagyjából megteremtik a fenti egyensúlyt és rávilágítanak arra, hogy az emberek egyre jobban igénylik, hogy biztonságban érezhessék magukat napjaink digitális világában anélkül, hogy le kellene mondaniuk a kameráknak és az együttműködési alkalmazásoknak az új távmunkavégzéses világban játszott szerepéről.

„Nyilvánvaló, hogy sokan nincsenek azonnal tisztában a webkamera használatához és a kiberbiztonsági folyamatokhoz kapcsolódó biztonsági protokollokkal. Ugyanakkor most egy erős pozitív irányú tendenciát látunk az online biztonsággal és a potenciális fenyegetésekkel kapcsolatos tudatosságnövekedés terén. Ez proaktívabb fogyasztói magatartást eredményez, mint például a megelőző intézkedések meghozatala vagy az engedélyek ellenőrzése a videós és a mikrofonhoz való hozzáférés engedélyezése előtt. Számítunk továbbá arra is, hogy a kiberbiztonsággal kapcsolatos tudatosság növekedését a vállalatok által a dolgozóik számára biztosított biztonságtudatossági képzés is alátámasztja majd, különösen annak fényében, hogy az audió- és videóeszközöket ma már széles körben használják távmunkavégzéshez”