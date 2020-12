Safe_expression: Digitális lenyomattal személyre szabott egyedi ruházati kollekciót mutat be a Kaspersky és a KRAKATAU

Manapság az önkifejezés nem csak a külsőnkről szól, és nem csak arról, hogy az öltözékünkön keresztül kifejezzük az egyéniségünket, hanem arról is, hogy mit teszünk az online térben: sokan például új médiafelületeket használunk a véleményünk és nézeteink megosztásához. Hogyan teremthetjük meg a digitális identitásunkat, és hogyan fejezhetjük ki magunkat úgy, hogy eközben az egyedi személyiségünk biztonságban legyen az online térben? Hogy felhívja a figyelmet az adatvédelem és a szabad önkifejezés fontosságára, a Kaspersky a nemzetközi techwear márkával, a KRAKATAU-val karöltve új ruházati kollekcióval jelent meg a piacon. A Safe_expression kollekció darabjai a viselője digitális identitásának lenyomatával szabhatók személyre.

A Kaspersky közelmúltbéli kutatása szerint az Y-generációsok 37%-a úgy gondolja, túl unalmas ahhoz, hogy valaha is kiberbűncselekmény áldozatává váljon. A Kaspersky szakemberei azonban több Darknet piacot is elemeztek, és az elemzésből az derült ki, hogy az adataink nem csak nekünk, hanem a kiberbűnözőknek is értékesek lehetnek. Ezért aztán a fenti piacokon értékesített legértékesebb és legkeresettebb adatok a szelfik, amelyeket dokumentumokkal, pl. útlevelekkel vagy jogosítványokkal (akár 40–60 $-ért), orvosi leletekkel (akár 30 $-ért), hitelkártya-adatokkal (akár 20 $-ért), PayPal fiókokkal (akár 500 $-ért) és személyazonosító adatok teljes körével (akár 10 $-ért) együtt osztanak meg. Ezeket az adatokat különféle rosszhiszemű célokra, például pénzkicsikarásra, zsarolásra használhatják fel.

Az internet és az online szolgáltatások rengeteg lehetőséget kínálnak arra, hogy közzétegyük véleményünket és kapcsolatot tartsunk az emberekkel a világ minden táján, de biztosnak kell lennünk abban, hogy egy biztonságos helyen fejezzük ki magunkat. Manapság akkor vagy egyéniség, ha bátran, merészen fejezed ki a véleményed, ám a biztonságos önkifejezés már nem tartozik a triviális feladatok körébe. A Kaspersky elkötelezett az emberek egyedi adatainak védelme iránt, és lehetőségeket kíván teremteni ahhoz, hogy mindenki biztonságosan juttathassa magát kifejezésre.

A KRAKATAU-val közösen tervezett exkluzív kollekció egy olyan ruhadarab megalkotására ösztönzi az embereket, amely kifejezi egyedi egyéniségüket, és azt is elárulja, mennyire készek megvédeni a személyes adataikat. A ruhadarabok az adott személy digitális lenyomata alapján készülnek. Egy chat-robot néhány kérdést tesz fel az online viselkedésünkről és az adatvédelmi szokásainkról; ezek megválaszolása után már el is készül a saját egyedi nyomatunk. A nyomat a felhasználó adatvédelmi aggályait elemző egyedi algoritmusokból áll össze. Minél jobban aggódik valaki a saját adatainak védelméért, annál összetettebb és annál harmonikusabb lesz a minta.

„Az emberek számára mindig is fontos volt, hogy kifejezésre juttassák az egyéniségüket, és manapság sokkal több lehetőségünk van arra, hogy ezt digitálisan is megtegyük. Látjuk, hogyan idézhetünk elő pozitív változást a világban a történeteink és a nézeteink megosztásával. Ugyanakkor az is fontos, hogy az önkifejezésünk biztonságos legyen, hiszen mindnyájan egyediek vagyunk, az online megosztott adataink pedig rendkívül személyesek és értékesek, ezért nagyon fontos tudni, hogyan védhetjük meg őket”

– mondta Andrew Winton, a Kaspersky marketing részlegének alelnöke.

„A KRAKATAU-val közösen tervezett kollekció létrehozásával úgy akartunk az adatvédelemről és a biztonságról beszélni, hogy az valamiképpen a divathoz kapcsolódjon, és egyszerű szavakkal akartuk elmagyarázni, miként lehet az önkifejezés egyszerre szabad és védett.” „A legjobban a „csináld magad” elem tetszett nekünk az együttműködésben, vagyis az, hogy az emberek az egyéniségükhöz illően szabhatják személyre a ruhadarabokat. Sőt, a személyre szabás nem az érzelmek alapján történik, hanem annak alapján, ahogy az emberek az eszközeiket használják, illetve annak alapján, hogy milyenek a digitális szokásaik, ami rendkívül fontos a mai digitális világban. Végül a biztonság lett a fő témája a kollekciónak, amely bemutatja, hogyan tarthatjuk biztonságban az adatainkat az online térben, emellett a kollekció darabjai a való világ zord időjárása ellen is védelmet nyújtanak”

– mondta el a KRAKATAU csapata.

A kísérleti technológiákkal készülő limitált Safe_expression kollekcióban kontrasztos fekete és neonzöld színű pólók, pulóverek és dzsekik találhatók. A kollekció darabjai Repreve funkcionális újrahasznosított hőszigetelő anyagból és membránszövetből készültek, vízlepergető bevonattal ellátva. Minden darabot minimalista dizájnjegy tesz teljessé, ami a kollekció alapjául szolgáló ötletre utal, vagyis arra, hogy egy, a digitális lenyomatunkkal személyre szabott ruhadarabot hozhatunk létre egy online szerkesztőben a márka weboldalán.