SUSE trendek: Le a leállással!

Ami elromolhat, az el is romlik. Ez a mindennapi életünkben is elég nyomasztó tud lenni, az informatikai vezetők számára pedig igazi rémálom, hiszen egyetlen apró meghibásodás a rendszerben komoly károkhoz és kieséshez vezethet.

Szerencsére vannak olyan egyszerű megoldások, amelyekkel mind a váratlan meghibásodások kockázatai, mind a tervezett leállásokkal járó időveszteség csökkenthető. A SUSE szakértői csokorba gyűjtötték ezeket.

Egy kutatás szerint egyetlen alkalmazás leállása átlagosan 150 alkalmazottat érint a nagyvállalatoknál, vagyis ennyien nem tudják végezni a munkájukat. Mind a teljesen váratlan meghibásodások, mind a tervezett, például karbantartás miatt szükséges leállások tehát komoly hatással vannak a működésre és ezen keresztül a profitra, illetve az üzleti megítélésre. Jelentős bevételkiesést okozhatnak például az olyan rendellenességek, amelyek a gyártási rendszereket is érintik, így a termékek nem készülnek el időre. Hasonló szintű nehézséget jelent, ha a beszerzési osztály nem tud hozzáférni a munkájához szükséges alkalmazásokhoz és a készletre vonatkozó információkhoz, ezért késik a megrendelések teljesítése.

Éppen ezért fontos, hogy a vállalatok mindent megtegyenek a leállások számának és idejének minimalizálása érdekében. Ehhez megbízható hátteret és szilárd alapokat kell biztosítaniuk a szoftverek futtatásához, különösen az olyan kritikus fontosságú megoldások esetében, mint például az SAP-alkalmazások.

Betonbiztos alapok

A megfelelő alapok biztosításához olyan infrastruktúrát érdemes választani, amelynek tervezésénél kifejezetten szem előtt tartották, hogy megbízható működést és magas rendelkezésre állást biztosítson. Ilyen például az SAP-alkalmazásokra optimalizált SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. A rendszer több funkcióját kifejezetten az SAP szoftverek futtatásához finomhangolták az SAP és a SUSE szakemberei, és ezek megfelelő működését rendszeres szigorú tesztek garantálják. A rendszerfrissítések is mindig keresztülmennek egy tesztelési folyamaton, így az SAP-ügyfelekhez csak olyan SUSE-patchek érkezhetnek a dedikált frissítési csatornán keresztül, amelyek egészen biztosan nem okoznak zavart az SAP-alkalmazások működésében.

Friss és automatizált

A frissítések telepítéséhez a legtöbb esetben újra kell indítani a rendszereket, ami kieséssel jár. Ezekre azonban mindenképpen szükség van, hiszen ha frissítés nélkül maradnak az operációs rendszerek és az alkalmazások, akkor sebezhetőek lesznek. Ezzel pedig kaput nyithatnak a kibertámadóknak, ami óriási veszélynek teheti ki a cég és az ügyfelek bizalmas adatait. A zavartalan üzleti folyamatok biztosításához segítséget nyújt egy olyan technológia, mint például a SUSE Linux Enterprise Live Patching, amely lehetővé teszi, hogy újraindítás nélkül alkalmazzák a kernelfrissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljes infrastruktúra jól működjön, szükség van egy olyan rendszerfelügyeleti megoldásra, amely könnyen használható, és széles körű funkciókat kínál. A SUSE Manager ideális választás lehet, ugyanis az összes szükséges módszert, folyamatot és funkciót kombinálja ahhoz, hogy az SAP HANA-környezeteket kezelni, monitorozni és menedzselni lehessen. Egyszerűvé teszi az irányítást azáltal, hogy mind a rendszerfelügyelet, mind a frissítések egy központi helyen találhatók, és átfogó képet nyújt a rendszerek és a patch-ek aktuális állapotáról. A megoldás precízen ellenőrzött környezeteket biztosít a vállalati működéshez, akár fejlesztéshez használt vagy tesztrendszerről, akár élesben működő rendszerről van szó.

További tuning

A SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications támogatást biztosít a legnépszerűbb perzisztens (nem felejtő) memóriák használatához is. Az ilyen jellegű megoldások ötvözik a rendszermemória esetében megszokott sebességet az SSD háttértárak „nem felejtő” képességeivel. A napjainkban általánosan használt rendszerekben kikapcsoláskor vagy áramszünet esetén a rendszermemóriából törlődnek az adatok, míg a lassabb sebességgel működő háttértáron megmaradnak. A perzisztens memóriamodulok azonban lekapcsoláskor is megőrzik az információkat, ezért újraindításkor nem kell minden alkalmazást és adatot újra betöltetni a háttértárból. Nagy SAP HANA adatbázisok esetében az adatok betöltése hagyományos megoldásokkal akár több órát is igénybe vesz, így a SUSE megoldása komoly előnyt jelent.

A zéró leállást támogató megoldásokról bővebben a SUSE kapcsolódó anyagában olvashat.