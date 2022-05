Ennyit keres Zsozeatya az energiaitalából, amiért zálogba tette a házát

Az egyik legnépszerűbb magyar szórakoztató gamer, Zsozeatya nem az átlagos streamerek útját választotta. Amellett, hogy napi szinten játszik videójátékokkal, podcast adása is van – melyeket egyedi és szókimondó humorával fűszerez meg -, létrehozta saját energiaital márkáját, és megnyitotta Budapest, szórakozás szempontjából frekventált környékén, a nagykörúton bárját is.

Zsozeatya 2013-ban kezdte YouTube-s karrierjét, megjárta a legnagyobb streaming platformot is (Twitch), majd a Facebook Gaming egy visszautasíthatatlan ajánlattal átcsábította a streamert. Sokan úgy hiszik, ő bizony már milliárdos, de Zsozeatya ezt csak nevetve cáfolja:

„A kocsma, ami most nyílt, egy új vállalkozás, tehát oda be is lehet írni egy nagy nullát. Az energiaitalból is jön be – de itt a humán, gyártási, csomagolási költség végére az ár 5 százaléka marad meg – a bevétel 95 százaléka a streamingből van.”