A következő üzleti megbeszélés már a metaverzumban lesz

Tavaly év végén Bill Gates személyes véleménye szerint a következő két-három éven belül a legtöbb virtuális megbeszélés a 2D-s kamerás képrácsokról… a metaverzumba, 3D-s térbe fog átkerülni, digitális avatárokkal.

A covidjárvány hatására kiderült pár dolog arról, hogy az emberek hogyan is szeretnének élni és dolgozni a jövőben. Nyilvánvalóvá vált, hogy sok szervezet, vállalat anélkül is képes működni, hogy munkatársaik bejárnának dolgozni. Ehhez olyan távmunkaalkalmazások és kommunikációs platformok széles körű bevezetésére volt szükség, amelyek biztonságos információáramlást tesznek lehetővé. A home office és a hibrid munka a jövőben is életünk része marad, de ennél ma már többre van kereslet.

“Azt tapasztaltam, hogy a felhasználók egyre inkább igényt tartanak az interaktívabb online élményekre, ahol teljes mértékben és egyszerűen vehetnek részt megbeszéléseken, hálózatot építhetnek a kollégáikkal, új érdeklődőket találhatnak, és ami a legfontosabb, ápolhatják az emberi kapcsolatokat”

– írta Ben Chodor, a PR- és a befektetői kapcsolatok építéséhez felhőalapú kommunikációs platformot szolgáltató Notified cég elnöke a Forbesban megjelent cikkében.

Az üzleti életben Gateshez hasonlóan ma már sokan gondolják, hogy a metaverzum lehet a válasz erre az igényre. Chodor szerint, ha egyszer teljesen megvalósul, a metaverzum olyan interaktív élményt nyújthat, ahol az emberek szabadon mozoghatnak és kétirányú párbeszédben vehetnek részt anélkül, hogy el kellene hagyniuk otthonukat. A metaverzumban nem lesznek térbeli és nyelvi akadályok (hiszen a valós idejű, igény szerinti fordítás lehetőségei egyre kiterjedtebbek és mélyebbek), ami rendkívül izgalmassá teszi a koncepciót.

A metaverzumhoz optimális esetben mindenki hozzáférhet, így ugyanabban a térben találkozhatnak a világ négy sarkából érkező emberek, nagyon sokan olyanok is, akiknek erre ez az egyetlen lehetőségük, mert számukra az utazás a fizikai térben – például anyagi vagy egészségi okoknál fogva – kivitelezhetetlen. Egy ilyen helyen a fogyatékkal élők is teljes értékű emberként vehetnének részt a közösség vagy a szervezetek, vállalatok munkájában.

Chodor arra számít, hogy lesznek, akik a virtuális környezeteket preferálják, másoknak viszont továbbra is a szűretlen emberi interakciókra lesz igényük. Ezért az a legvalószínűbb, hogy a metaverzális élmények, a hagyományos kétdimenziós virtuális élmények és a személyes élmények keveréke jelenik meg majd a kommunikációban és a rendezvényeknél is. Már most is vannak hibrid események, de a fordulópontot még a jövő tartogatja.

Gates elismerte: ahhoz, hogy “pontosan rögzítsük az arckifejezésünket, a testbeszédünket és a hangunk minőségét” drága technikai eszközökre lesz szükség, például VR-headsetekre és talán még mozgásérzékelő kesztyűkre is. Tegyük hozzá, hogy ezek elég kényelmetlen eszközök. A metaverzum már csak ezért sem fog olyan sebeséggel betörni az életünkbe, mint ahogyan a szuperpraktikus okostelefonok meghódították az emberek szívét, eszét és pénztárcáját.

A technológiai fejlődés hallatlanul gyors. Így nyugodtan fogadhatunk rá, hogy a metaverzumon pár év múlva már nem egészen azt fogjuk érteni, amit ma. Illetve nem olyan eszközökkel vesszük majd igénybe, amelyekről ma szó van. Akkor talán megvalósul, amit a beszédes nevű dán fejlesztőcég, a MeetinVR alapítója és vezérigazgatója, Cristian-Emanuel Anton állít:

“Amikor az embereket nem terheli a számítógép-képernyők korlátozottsága, és egy teljes virtuális térhez férnek hozzá, kreativitásuk ennek megfelelően fokozódik, és a munka elvégzése kaland lesz, nem pedig teher.”

Amy Townsend, az Aragon Research elemzője azonban egyelőre kevésbé lelkes. Mint írja, a virtuális 2D-s megbeszélések mára ugyan normává váltak, és nagyon valószínű, hogy tovább fogunk fejlődni a munka még virtuálisabb módja, a metaverzum felé. De ez még mindig csak futurisztikus álomnak tűnik. Sok tényezővel kell még foglalkozni ahhoz, hogy a metaverzális találkozók valósággá váljanak.

Forrás: Computerworld