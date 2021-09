Távoli Tesztlabor programját bővíti a Samsung

A Samsung bejelentette megújult Távoli Tesztlabor programját, melynek köszönhetően a fejlesztők távolról, virtuálisan tesztelhetik Galaxy eszközök ezrein a lefejlesztett applikációikat.

A program a One UI 4 betával rendelkező Galaxy S21 sorozat mellett a legújabb Galaxy Z Fold3 5G és Z Flip3 5G készülékekkel is elérhető. A távoli tesztlabor program segíti a fejlesztők hatékony tesztelési folyamatát, miközben a hardveres költségektől is megkíméli őket.

A Távoli Tesztlabor programhoz való globális hozzáféréssel a fejlesztők világszerte, távolról, Galaxy készülékeken tesztelhetik alkalmazásaikat, függetlenül attól, hogy épp melyik országban tartózkodnak. Az elmúlt tíz év során a Samsung a világ minden pontján, többek között Indiában, Lengyelországban, Dél-Koreában és az Egyesült Államokban is létrehozott Távoli Tesztlaborokat. Annak érdekében, hogy a program szolgáltatásaihoz való hozzáférés minden eddiginél gyorsabb és megbízhatóbb legyen, a Samsung kiterjesztette a programot, és Brazíliában, Oroszországban, az Egyesült Királyságban és Vietnamban is létrehozott laboratóriumokat.

„A kiemelkedő fejlesztői közösségünk nélkül aligha lettünk volna képesek ilyen innovatív mobilfejlesztéseket kínálni a felhasználóinknak – mondta el TM Roh, a Samsung mobilkommunikációs üzletágának vezetője és elnöke. – Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy szakértelmünkkel és innovatív technológiánkkal támogassuk a fejlesztőket, akikre elsődleges partnerekként tekintünk. Ennek megfelelően tovább bővítjük nyílt Galaxy rendszerünket.”

A vállalat a program újabb verziójával magasabb szintre emeli a tesztelés élményét. A fejlesztők egy automatizált tesztelési eszközhöz férnek hozzá, amely lehetővé teszi számukra, hogy figyeljék a CPU- és memóriafogyasztást az alkalmazásuk futtatása során, és ellenőrizzék, hogy az alkalmazásnak van-e bármilyen hatása a rendszer erőforrásaira. Az új webes ügyfélszolgálatnak köszönhetően a program továbbfejlesztett felhasználói felülettel és grafikával érkezik. A közeljövőben a fejlesztők egy új kommunikációs csatornát is használhatnak majd, amely közvetlen hozzáférést biztosít a Samsung szakértőihez, akik szükség esetén tanácsot tudnak adni, hogyan javítsák alkalmazásuk teljesítményét.

Az új Samsung Távoli Tesztlabor program mutatja a vállalat elkötelezettségét amellett, hogy segítse a partnereit és a fejlesztőket abban, hogy kihasználják az olyan egyedülálló funkciók előnyeit, mint például a Galaxy Z sorozat hajlítható jellemzői, a Samsung Knox védelmi szintű biztonsága és a One UI zökkenőmentes csatlakoztathatósága. A megújult Távoli Tesztlabor programon keresztül a Samsung továbbra is világszerte szorosan együttműködik a fejlesztőkkel, annak érdekében, hogy a határaikat tovább feszegethessék és a fejlesztéseiket még magasabb szintekre emelhessék.

A Samsung Távoli Tesztlabor programjáról bővebb információ a developer.samsung.com/remote-test-lab oldalon érhető el.