Nagyot erősít az Xbox: Állítólag Kodzsima Hideoval szerződnek

A pletykák szerint Kodzsima Hideo, a Metal Gear-játékok és a Death Stranding atyja a Microsofthoz szerződhet és új projektjével az Xbox kínálatát erősítheti.

Szögezzük le az elején, hogy sem a Microsoft, sem Kodzsima (vagy stúdiója, a Kojima Productions) részéről nem történt hivatalos bejelentés, de a videojátékok világában hetek óta megy a találgatás. A Venturebeat nyúlt bele legjobban a méhkasba, amikor belső forrásra hivatkozva megírták, hogy Kodzsima és a Microsoft már aláírt egy szándéknyilatkozatot egy új, felhőalapú Xbox játékra.

Arról már korábban is volt szó, hogy Kodzsimát érdekelné egy felhőszolgáltatáson alapuló horrorjáték-sorozat, mely epizodikus jelleggel jelenne meg. Ezt az ötletet korábban a Google karolta fel és indult meg egy Stadia-exkluzív játék fejlesztése, de mikor a Google kukázta a Stadia saját fejlesztő- és kiadórészlegét, ez a projekt is a szemétbe került. Ennek a kukázott Stadia-projektnek az újjászületéséhez biztosíthatja a redmondi cég felhőalapú játékszolgáltatása, az xCloud a hátteret. A Microsoft állítólag pont emiatt igazolta az Xbox Game Studioshoz Kim Swiftet, a Portal és Left 4 Dead játékok egyik tervezőjét is.

A Phil Spencer vezette Xbox az elmúlt évben hatalmas felvásárlásba kezdett a játékfejlesztők piacán, többek között bekebelezték a Bethesdát, és nem titok, hogy további akvizíciókat is terveznek. Amennyiben Kodzsima tényleg játékot fejleszt az xCloudra, az vélhetően exkluzív cím lesz az Xbox-játékosoknak, de az nem valószínű, hogy a Kojima Productionst felvásárolja az Xbox.

Egy fanatikus rajongó a pletykákra reagálva petíciót indított, melyben követeli, hogy a korábban a Sony konzoljaira több exkluzív címet is fejlesztő Kodzsima ne bútorozzon össze az Xboxszal. A petíció nem aratott osztatlan sikert, a kommentekben legtöbben trollkodnak, de ettől függetlenül ezer ember aláírta.

Kodzsima Hideo legutolsó játéka, a Death Stranding 2019-ben jelent meg, eredetileg PlayStation 4 exkluzív címként.

Forrás: Index