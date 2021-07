Befektetési banki és tőkepiaci területéről érkezik új partner a PortfoLion Capital Partnershez: a korábban a TritonLife-nál, az UniCreditnél és a CAIB-nél is vezető pozíciókban dolgozó Gidófalvy Elemér az idei évtől az érett fázisú befektetések és felvásárlások területén segíti a cég munkáját.

Az új partner érkezésével az Alapkezelő évtizedes tőkepiaci és M&A tranzakciós tapasztalattal egészíti ki menedzsmentjét, ezzel a kockázati tőketranzakciók mellett komplexebb pénzügyi struktúrák lehetőségével fokozza jelenlétét a tradicionális ágazatokban.

Az utóbbi időszakban közel 40 százalékkal, összesen 400 millió euróra emelkedett az OTP Csoporthoz tartozó kockázati- és magántőke alapkezelő, a PortfoLion által kezelt vagyon összege, ezzel az egyik legnagyobb befektetési társasággá vált a hazai piacon. Több sikeres nemzetközi befektetés (pl. OneSoil, Novakid, Cursor Insight) mellett a cég végig kísérte a SEON 10 millió eurós tőkeemelését, valamint a régióban is jelentős exiteket zárt idén a Banzai Cloud és a Tresorit eladásával. A PortfoLion célja, hogy korai fázisban megtalálja a következő sikervállalkozásokat, ezzel már rövid távon is meghatározó szereplővé váljon a kelet-közép-európai régióban.

A célok elérése érdekében nem csak a biztos pénzügyi háttér, de a személyi feltételek megteremtésén, a folyamatos fejlődésen is dolgozik az Alapkezelő. Gidófalvy Elemér az idei évtől érett fázisú befektetésekért és nagyobb magántőke-tranzakciókért felelős partnerként segíti a PortfoLion munkáját. A szakember korábban a Credit Suisse, az UniCredit és a CAIB kötelékében töltött be hazai és regionális vezetői pozíciókat befektetési banki és tőkepiaci tanácsadási területen, ahol olyan hazai kötődésű regionális multikkal dolgozott együtt, mint a MOL, a Richter és a Szentkirályi. Az utóbbi években alapítóként és igazgatósági tagként jelen volt a magán egészségügyi befektetőként ismert TritonLife Group életében is.

„A Tritonnál volt szerencsém a cégtulajdonosok oldaláról beletekinteni a tranzakciós folyamatokba, de régóta szerettem volna kipróbálni, milyen az a partneri megközelítés, amit például a PortfoLion képvisel egy-egy befektetés során. Az alkotásra ösztönző, szakmailag nagyon erős és dinamikus csapat mellett a tőkeerős háttér, a régiós befektetési fókusz és a lehetőség komplexebb tranzakciók megvalósítására vonzott a mostani váltásban”

– mondta el a PortfoLion legújabb partnere.

Gidófalvy Elemér csatlakozásával a cég az érettebb fázisú cégeket magában foglaló growth területen, a buy and build stratégiában, összetettebb tranzakciók strukturálásában és a tradicionálisabb iparágak konszolidációs projektjeiben kíván előre lépni.

A PortfoLionnak nem Gidófalvy Elemér az első nagy igazolása az elmúlt időszakban: tavaly tavasszal csatlakozott szintén partneri pozícióba Pozsonyi Gábor, aki a MagNet Bank vezérigazgató-helyettesi székét cserélte le jelenlegi pozíciójára.