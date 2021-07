Mégsem fog iPhone-okat árulni az LG

A mobilos divíziójával felsült LG fontolóra vette, hogy iPhone-okat áruljon azokban az üzleteiben, ahol korábban a saját telefonjait értékesítette. A kisebb boltok nem örültek a tervnek.

Az LG ideiglenesen felfüggesztette terveit, hogy Best Shops nevű ázsiai üzleteiben iPhone-okat forgalmazzon – írta a GSM Arena. A dél-koreai vállalat azt követően hozakodott elő ezzel, hogy saját mobiljait szinte senki nem vette, és a gyártásukat leállította. Az elképzelés egyfajta mentőöv lett volna a cégnek, amelynek Dél-Koreában több mint 400 Best Shops nevű boltja van. Ezekben pedig olyan standok is találhatók, melyeken korábban telefonokat állítottak ki, de a pultok mostanra felszabadultak.

Az LG állítólag egyeztetésbe is kezdett az Apple-lel, de a tárgyalásoknak hamar vége szakadt. Ez utóbbit az okozta a hírek szerint, hogy a kis- és középvállalkozások (vagyis a kisebb telefonkereskedők) úgy érzékelték, hogy az LG lépése súlyos bevételkieséshez vezethet, hiszen egy nagyobb névhez valószínűleg sokkal szívesebben térnek be a vevők.

A jelentés belső aggályokra is kitér, melyek szerint maga az LG sem tartotta annyira jó ötletnek, hogy üzleteiben almás eszközöket forgalmazzon. Attól féltek ugyanis, hogy a vásárlók inkább ezeket a készülékeket vették volna, így a cég végeredményben a saját termékeitől vette volna el a lehetőséget. (Az LG számtalan eszközt kínál eladásra, köztük például konyhai termékeket.)

A visszavonuló harmadik oka a GSM Arena szerint, hogy az LG állítólag mind a 400 üzletében bérelt standokat alakított volna ki a kihelyezendő iPhone-oknak, de az Apple ezek közül csak 200-at tartott esélyesnek. A többi ugyanis nem ütötte meg az amerikai cég mércéjét.

Forrás: HVG