Az Állatorvostudományi Egyetem Digitális Élelmiszerlánc Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Intézete, az Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkársága, a Digitális Jólét Program és a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség közötti együttműködési megállapodások aláírására 2021. április 7-én került sor az Állatorvostudományi Egyetem Rektori Hivatalában.

Az együttműködési megállapodásokat ünnepélyes keretek között, Dr. Sótonyi Péter professzor, az Állatorvostudományi Egyetem rektora, Dr. Bognár Lajos, országos főállatorvos, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára és dr. Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője, a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség vezetője látták el aláírásukkal. A járványügyi korlátozások figyelembevételével a sajtó képviselői online kapcsolódhattak az ünnepélyes eseményhez, és a beszédek után lehetőségük volt kérdezni az intézmények fent nevezett képviselőitől.

Az esemény célja az volt, hogy a Digitális Élelmiszerlánc Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Intézet fennállásának első évfordulóján aláírásra kerülő Szándéknyilatkozatokkal a felek kifejezzék közös stratégiai együttműködésüket az élelmiszerlánc-biztonság digitalizációjának elősegítése érdekében.

A jelenlévő felek az élelmiszerlánc-biztonság digitalizációjának elősegítése érdekében számos területen működnek együtt, így fontos feladat a digitális szakismeret biztosítása a jövő állatorvosai és szakemberei számára, nagy hangsúlyt fektetnek az élelmiszerlánc-biztonsági adatokkal kapcsolatos elemzésekre, kutatásokra és innovációkra, illetve a hazai élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok támogatására is. Az együttműködés része a Digitális Agrár Stratégia és a Digitális Élelmiszeripari Stratégia, emellett kiemelten fontos még az adatvezérelt agrárium és élelmiszergazdaság fejlesztése, különös tekintettel az élelmiszerlánc-biztonságra.

A szakmai kapcsolatrendszer mellett a Digitális Élelmiszerlánc Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Intézet fontosnak tartja a társadalom „laikus” szereplőinek, valamint a nem intézményesült szakmai szereplőinek bevonását is. Ennek célja kettős: az Intézet egyrészt információs bázisként is szolgálna, és szeretné közelebb vinni az élelmiszerlánc-biztonság tudományterületét a fogyasztókhoz, másrészt a társadalmi szereplőknél meglévő igényeket és tudást aktívan is szeretné becsatornázni az elemzési, kutatási és oktatási tevékenységbe.

