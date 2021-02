Az IT biztonság magyar kötődésű úttörőjébe fektet a PortfoLion

Nemzetközi ügyfélkört építő, biometrikus azonosítási megoldásokat fejlesztő vállalkozásba fektet több mint fél millió eurót a PortfoLion által vezetett befektetői társulás.

A magyar és angol bázissal is rendelkező Cursor Insight legújabb, piaci bevezetés küszöbén álló IT biztonsági innovációja a kétlépcsős azonosítást teszi könnyebbé a biztonsági szempontok sérülése nélkül. A magyar hátterű cégben rejlő potenciált mutatja, hogy a PortfoLion három nemzetközi tech befektetés után tért vissza a „hazai pályára”.

2021-ben magyar hátterű céggel bővült elsőként az OTP Csoporthoz tartozó PortfoLion Capital Partners portfoliója: a magyar alapítók által az Egyesült Királyságban alapított Cursor Insight az Alapkezelő idei első befektetése. A Cursor Insight biometrikus azonosítási megoldásokkal már régóta jelen van a piacon, legtöbben az OTP bankfiókjaiban is használt, tabletekre telepített aláírásfelismerési megoldásukkal találkozhattak a végfelhasználók közül. A cég legfrissebb fejlesztése a Graboxy, aminek célja, hogy a kurzormozgás egyedi jegyei alapján felismerje és azonosítsa a felhasználókat.

„A nemrég bevezetett kétlépcsős azonosításra már nem csak azokban a szektorokban van szükség, ahol ezt a szabályozás kötelezően előírja. Azok a területek, ahol a felhasználók gyakran találkoznak visszaélésekkel, mint például az online gaming, a telekommunikáció vagy bármilyen hitelesítést igénylő tevékenység, szintén keresik az innovatív ügyfélazonosítási lehetőségeket”

– mutatta be a megoldásban rejlő lehetőségeket Zelczer Tamás, a Cursor Insight társalapítója és ügyvezetője. Az ügyvezető hozzátette:

„jelenleg is keressük azokat a szolgáltatókat, amelyek pilot partnerként érdeklődnek a biztonságos, de egyszerű azonosítási lehetőségek bevezetése iránt.”

Az összesen 555 ezer euró értékű befektetést a PortfoLion mellett a magyar Finext és az észt Startup Wiseguys biztosítja. Az összeget a cég teljes egészében a Graboxy termék fejlesztésére és értékesítésére fordítja.

„A PortfoLion és a Cursor Insight kapcsolata több évre nyúlik vissza. A kiváló, partneri kapcsolat, a látható és mérhető üzleti sikerek, valamint a csapat mély szakmai tudása miatt szinte csak idő kérdése volt, hogy mikor fektetünk be. Ezen felül a fejlesztés skálázhatósága és nemzetközi fejlődési potenciál volt leginkább meghatározó a befektetési döntés során”

– mondta el Molnár András, a PortfoLion vezérigazgatója.

A PortfoLion tavaly öt befektetést bonyolított összesen közel 20 millió dollár értékben a tech szférában, melyek közül csupán kettőnek volt magyar kötődése. Így 2020-ban a világjárvány ellenére eddigi egyik legmozgalmasabb évét zárta a PortfoLion: a befektetések mellett egy új regionális tőkealap indítását és a Banzai Cloud Cisconak történő eladásával a teljes régiós ökoszisztéma számára meghatározó exitet tudhat magáénak a több, mint tíz éves tapasztalattal rendelkező VC.

A technológiai szektor mellett más területeken is aktív volt a cég: a tavalyi év legnagyobb magántőke-piaci lépése az Alapkezelő számára a Nádudvari termékeket is gyártó, az ország egyik legértékesebb vállalatként is számon tartott NAGISZ csoportban szerzett közvetett irányítás volt.

A PortfoLion példája jól mutatja, hogy nem csak a hazai startupok, de a kockázati tőkebefektetők is nyitnak a nemzetközi, egyre kompetitívebb piacok felé.

„Az idei év egyértelmű célkitűzése számunkra, hogy a 2020-ban elért sikereket tovább fokozva, egyre jelentősebb súllyal legyünk jelen az európai piacokon és a közvetlen környezetünkben stabilizálódjon a pozíciónk a legmeghatározóbb tőkebefektetők között”

– foglalta össze a társaság idei céljait Molnár András.