Új kereskedelmi igazgató a LeasePlan hazai leányvállalatánál

A flottakezelésben piacvezető LeasePlan új kereskedelmi igazgató kinevezésével indította a 2021-es évet. Harmat Eszter (46) széles körű iparági ismeretekkel érkezett a vállalathoz, a flottakezelés különböző területein 18 éves tapasztalattal rendelkezik.

A több mint 40 fős kereskedelmi területet irányító vezető feladata többek között a kkv- és a nagyvállalati ügyfelek magas szintű kiszolgálásnak biztosítása, valamint új ügyfelek szerzésével a vállalat ambiciózus növekedési céljainak támogatása. A szakember többek között a digitalizációban és a fenntarthatóságra való törekvésben, így az elektromos autók minél szélesebb körű használatában látja a megváltozott gazdasági helyzethez való alkalmazkodás kulcsát.

„Az iparágban eltöltött 18 év során folyamatos fejlődésre és újításra ösztönzött ez a változatos, innovációkat lehetővé tevő szakma, a jelenlegi helyzet pedig kifejezetten izgalmas és kihívásokkal teli feladatot állít elénk. A koronavírus-járvány jelentősen átalakította a flottakezelői piacot is, a cégek flottapolitikáját az új normalitás határozza meg. Úgy vélem, kulcsfontosságú, hogy a LeasePlannél gyorsan tudjunk alkalmazkodni ehhez a globális átalakuláshoz, és a szolgáltatásaink testre szabásával, megújításával reagáljunk az új elvárásokra. Ennek egyik alapköve a digitalizáció, ezért elkötelezetten állok a vállalatunk digitális transzformációjának élére, de az elkövetkezendő évek egyik fontos eszközeként tekintek az egyre sokszínűbb online marketing tevékenységre is. A LeasePlan ezeken a területeken a piacon egyedülálló megoldásokat kínált már eddig is, például úttörőként tekinthetünk a kiemelkedő színvonalú online tájékoztatási és oktatási tevékenységünkre, valamint a kkv-k számára kialakított online platformunka, amellyel a mai magyar gyakorlatban még szokatlan módon, teljesen online juthat autóhoz az elfoglalt vállalkozó. Az újító megoldások kialakításában elengedhetetlennek tartom a motiváción alapuló csapatmunkát, az őszinte emberi kapcsolatokat és az alulról jövő kezdeményezéseket, hiszen ezekből születnek a legfontosabb innovációk”

– mondta a frissen kinevezett kereskedelmi igazgató.

Harmat Eszternek nemcsak a szakmai céljai, hanem a fenntarthatóság-központú életfilozófiája is összhangban van a LeasePlan alapelveivel. A kereskedelmi igazgató zéró emissziós házban él a családjával, ahol a technológia adta lehetőséggel több áramot termel, mint amennyit fogyaszt, és szívügye a zöld autózás is. Így helyi szinten is aktívan hozzá szeretne járulni a vállalat azon célkitűzéséhez, hogy a következő években teljes flottáját elektromos autókra váltsa, illetve, hogy számos eszközzel, tanulmányokkal és termékfejlesztésekkel egyre több autóvezetőt és céget is „zöld útra” tereljen.

A szakember 1998-ban kezdte a karrierjét az Aegon Biztosítónál, ahol üzleti menedzserként egy 10 fős sales csapatot vezetett. Ezt követően két éven át a Dun & Bradstreet üzletiadatbázis-szolgáltató cégnél dolgozott a regionális értékesítési csapat vezetőjeként. 2002 és 2007 között a LeasePlan ügyfélkapcsolatokért felelős team leadere volt, ahol az ügyfélelégedettség- és lojalitásfókuszú termék- és folyamatfejlesztési projekteket vezette, illetve nagy volumenű ügyfélportfóliókat kezelt. Harmat Eszter a LeasePlannél töltött öt év után egy nemzetközi versenytárs hazai üzemeltetési igazgatójaként irányította a cég tevékenységét 13 éven keresztül, ahol 50 fő tartozott csapatába. Innen tért vissza most a LeasePlanhez kereskedelmi igazgatói pozícióba.

Harmat Eszter a Szegedi Tudományegyetem matematika és angol szakán szerzett MA diplomát, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem üzleti mesterképzését is elvégezte. Szabadidejében legszívesebben családjával kirándul, új helyeket fedez fel, és kerékpározik, amikor pedig lehetősége nyílik rá, új városok történelmének, kultúrájának megismerésével töltődik fel.