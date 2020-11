Nikolai Setzer lesz a Continental új vezérigazgatója

A Continental AG felügyelőbizottsága a mai ülésén Nikolai Setzert (49) nevezte ki az igazgatótanács új elnökévé, 2020. december elsejétől 2024 márciusáig.

Setzer Dr. Elmar Degenhartot (61) követi, aki korábbi bejelentése szerint egészségügyi okokra hivatkozva mond le idő előtt tisztségéről 2020. november 30-i hatállyal, amit a felügyelőbizottság is jóváhagyott.

„A Continental a járműgyártók közreműködésével fekteti le a jövő fenntartható mobilitásának alapjait, miközben egy technológiai és szoftvervállalattá alakul át. Teljes mértékben megbízunk Nikolai Setzerben. A felügyelőbizottság biztos abban, hogy sikeresen fogja előmozdítani és irányítani ezt az átalakulást. Kulcsfontosságú tényezőnek számít a mély és hosszú ideje fennálló elköteleződése a Continental, valamint a vállalat értékei felé, emellett a kiterjedt és nemzetközi tapasztalata az autó- és gumiabroncsipar területein” – magyarázta a döntést Prof. Wolfgang Reitzle, a Continental igazgatótanácsának elnöke. „Ugyanakkor szeretnénk őszinte köszönetet mondani Dr. Degenhartnak kiemelkedő teljesítményéért, példamutató vezetéséért és a Continental az évek során elért sikereihez való jelentős hozzájárulásáért. Minden jót kívánunk neki a jövőben, különös tekintettel az egészségére”

– tette hozzá Prof. Wolfgang Reitzle.

Dr. Degenhart az alábbiakat fűzte Setzer kinevezéséhez:

„Nagyra tartom Nikolai Setzert, a felé irányuló megbecsülés a szoros és bizalommal teli együttműködésünk során alakult ki annak köszönhetően, hogy kiváló munkát végzett a vállalat különböző területein és pozícióiban. Stratégiai előrelátása és az ötletmegvalósító képessége révén a vállalaton belül és kívül egyaránt nagy elismerésnek örvend. Üdvözlöm a felügyelőbizottság döntését, és minden jót, valamint sok sikert kívánok a jövőre nézve Nikolai Setzernek és az egész Continental csapatnak.”

„A Continentalt közel 150 éve a legmagasabb szintű értékteremtés jellemzi. Tekintettel az autóipar alapvető átalakulására, Elmar Degenhart és a teljes igazgatótanács még időben meghatározta a szükséges stratégiai irányt a Continental verseny- és életképességének megerősítése érdekében. Ennek megfelelően a legsürgősebb feladatom a vezetőkkel és az alkalmazottakkal együtt világszerte az lesz, hogy megszakítás nélkül folytassam a jelenleg is zajló technológiai vállalatként való növekedési folyamatunkat, illetve, hogy a Continentalt a mobilitás nyereséges növekedésen alapuló, új korszakába vezessem”

– nyilatkozta Setzer.

Setzer azóta dolgozik a Continentalnál, amióta 1997-ben befejezte mérnöki tanulmányait Németországban és Franciaországban. A vállalatnál eltöltött eddigi 23 éves karrierje során különböző pozíciókat töltött be a fejlesztés és az értékesítés területein Németországban és külföldön, majd 2009 márciusában a hannoveri székhelyű személygépkocsi-abroncs üzletág vezetőjének nevezték ki. 2009 augusztusa óta tagja a Continental AG igazgatótanácsának. 2011 augusztusában vette át a személygépkocsi- és haszongépjármű-abroncs üzletágakból alakított gumiabroncs üzleti egység irányítását, 2015 májusában pedig a vállalati beszerzés igazgatója lett. 2019 áprilisában Setzer a Continental Automotive csoportjához igazolt, ahol az Automotive tanács újonnan létrehozott szóvivői posztját kapta meg, aminek következtében egy egységes üzleti stratégia fenntartásáért felelős ezen a területen. Ezt a szerepkört a továbbiakban is be fogja tölteni. A Continental igazgatótanácsában lévő tagok száma így 2020. december elsejével kilencről nyolcra változik.